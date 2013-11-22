На военной авиабазе в Приморье ожидается значительное обновление парка

На авиационных базах Восточного военного округа, дислоцированных в Забайкальском, Хабаровском и Приморском краях, ожидается значительное обновление парка боевых самолетов в рамках «Гособоронзаказа-2013».

После проведения процедуры приемки на предприятии-изготовителе более десяти истребителей Су-35 и Су-30М2 поступят на авиабазу в Хабаровском крае. Пополнятся новыми истребителями в завершающемся году и авиационные базы в Забайкальском и Приморском краях. Авиационные подразделения здесь укомплектуют самолетами Су-30СМ и Су-30М2.

Летный состав авиабаз уже прошел переподготовку на пилотирование новых машин в специализированных центрах ВВС и готов к выполнению учебно-боевых задач.

Истребитель Су-35 способен совершать полеты на малых высотах с огибанием рельефа местности и наносить удары по любому воздушному противнику и уничтожать наземные цели без захода в зону ПВО противника.

Су-30СМ обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".

Су-30М2 – ударный самолет с большой дальностью полета. Создан на базе истребителя Су-30 (Су-30МК2), оптимизированного для нанесения ударов по наземным и надводным целям высокоточным оружием, сообщили ZRPRESS.RU начальник пресс-службы Восточного военного округа подполковник Александр Гордеев.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото army.lv.