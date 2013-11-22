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На военной авиабазе в Приморье ожидается значительное обновление парка
На авиационных базах Восточного военного округа, дислоцированных в Забайкальском, Хабаровском и Приморском краях, ожидается значительное обновление парка боевых самолетов в рамках «Гособоронзаказа-2013».
После проведения процедуры приемки на предприятии-изготовителе более десяти истребителей Су-35 и Су-30М2 поступят на авиабазу в Хабаровском крае. Пополнятся новыми истребителями в завершающемся году и авиационные базы в Забайкальском и Приморском краях. Авиационные подразделения здесь укомплектуют самолетами Су-30СМ и Су-30М2.
Летный состав авиабаз уже прошел переподготовку на пилотирование новых машин в специализированных центрах ВВС и готов к выполнению учебно-боевых задач.
Истребитель Су-35 способен совершать полеты на малых высотах с огибанием рельефа местности и наносить удары по любому воздушному противнику и уничтожать наземные цели без захода в зону ПВО противника.
Су-30СМ обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".
Су-30М2 – ударный самолет с большой дальностью полета. Создан на базе истребителя Су-30 (Су-30МК2), оптимизированного для нанесения ударов по наземным и надводным целям высокоточным оружием, сообщили ZRPRESS.RU начальник пресс-службы Восточного военного округа подполковник Александр Гордеев.
Фото army.lv.
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