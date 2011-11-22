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В Приморье объявлено штормовое предупреждение

22 Ноября 2011, 17:52 | Приморье

В Приморском УГМС составлено и передано в администрацию г. Владивостока и Приморского края всем заинтересованным организациям штормовое предупреждение на резкое ухудшение погодных условий 23-24 ноября в связи с активизацией циклона вблизи южного побережья Приморья.

Утром и днем 23 ноября в г. Владивостоке и южной половине края ожидается снег. В южной половине края прогнозируются сильные осадки в виде снега 7-19 мм, к вечеру ожидается усиление осадков до 20 мм и более при ветре 13-18 м/с за 12 часов и менее, на побережье порывами до 25-30 м/с. На дорогах снежный накат и гололедные явления.

Ночью 24 ноября 2011 года в восточной половине края ожидаются сильные местами очень сильные осадки в виде снега.

В связи ожидаемым неблагоприятным погодным явлением специалистами центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) МЧС России по Приморскому краю прогнозируются нарушения в работе коммунальных служб, повреждение линий связи и линий электропередач, обрушением слабо укрепленных и рекламных конструкций, нарушениями в работе систем ЖКХ

В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации последствий циклона, готовы к реагированию.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю, в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий, рекомендует жителям, а также гостям города Владивостока и Приморского края выполнить следующие рекомендации:

- во время непогоды не покидать помещения;

- владельцам автотранспортных средств следует воздержать от поездок за пределы населенных пунктов;

- владельцам грузовых и легковых автотранспортных средств следует предусмотреть замену летних покрышек автомобильных шин на зимние, а так же использовать цепи противоскольжения;

- без особой необходимости не покидать пределы населённого пункта;

- уточнить местонахождение родных и близких; принять меры, чтобы стихия не застала их неподготовленными;

- отложить выезды на рыбалку, охоту и т.п. на период действия предупреждения.

Автор: По сообщениям пресс-служб
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