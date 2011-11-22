Заявки на участие в региональном проекте «Дом, в котором мы живем» подали собственники 143 многоквартирных домов из 16 муниципальных образований края. В настоящий момент капитальный ремонт в трех многоквартирных домах поселка Славянка полностью завершен. Еще в 35 домах Лучегорска, Спасска-Дальнего, Славянки и Посьетского городского поселения ремонтные работы завершатся в ближайшее время.

Как сообщили в департаменте по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края, капитальный ремонт остальных домов будет закончен до конца этого года. Общая площадь отремонтированных домов составит 684 тыс. кв. метров. Улучшить свои жилищные условия смогут 26,7 тыс. приморцев. На эти цели будет затрачено 344,36 млн рублей, 137,74 из них – средства краевого бюджета, еще 137,74 - из бюджетов муниципальных образований. Оставшиеся расходы – 68,8 млн рублей - возьмут на себя собственники многоквартирных домов. Причем участники проекта самостоятельно выбирают перечень необходимых работ для капитального ремонта, контролируют выполнение, а также расходы на его проведение.

Как отмечает губернатор края Сергей ДАРЬКИН, Приморье - один из первых регионов России, где появилась такая программа.

Досье "ЗР"

Проект «Дом, в котором мы живем» предусматривает создание системы капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае. Проект рассчитан на 8 лет (2011-2018 годы). За это время планируется отремонтировать более 7 тысяч домов общей площадью около 14 млн кв. метров.