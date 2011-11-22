Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Улучшить свои жилищные условия смогут 26,7 тыс. приморцев
Заявки на участие в региональном проекте «Дом, в котором мы живем» подали собственники 143 многоквартирных домов из 16 муниципальных образований края. В настоящий момент капитальный ремонт в трех многоквартирных домах поселка Славянка полностью завершен. Еще в 35 домах Лучегорска, Спасска-Дальнего, Славянки и Посьетского городского поселения ремонтные работы завершатся в ближайшее время.
Как сообщили в департаменте по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края, капитальный ремонт остальных домов будет закончен до конца этого года. Общая площадь отремонтированных домов составит 684 тыс. кв. метров. Улучшить свои жилищные условия смогут 26,7 тыс. приморцев. На эти цели будет затрачено 344,36 млн рублей, 137,74 из них – средства краевого бюджета, еще 137,74 - из бюджетов муниципальных образований. Оставшиеся расходы – 68,8 млн рублей - возьмут на себя собственники многоквартирных домов. Причем участники проекта самостоятельно выбирают перечень необходимых работ для капитального ремонта, контролируют выполнение, а также расходы на его проведение.
Как отмечает губернатор края Сергей ДАРЬКИН, Приморье - один из первых регионов России, где появилась такая программа.
Досье "ЗР"
Проект «Дом, в котором мы живем» предусматривает создание системы капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае. Проект рассчитан на 8 лет (2011-2018 годы). За это время планируется отремонтировать более 7 тысяч домов общей площадью около 14 млн кв. метров.
Новости тематики
- Двухмесячник чистоты в самом разгаре
- Владивосток приводит себя в порядок после затяжной зимы
- Жители Владивостока выпросили себе новый общественный туалет
- Приморцы выбирают адреса для благоустройства
- Новые тарифы на услуги ЖКХ обожгут приморцев
- Население приморской глубинки осталось без дров
- Новый сквер на Корабельной Набережной Владивостока украсили "Фат Альберт" и "Глаука Глобоза"
- В Приморье управляющая компания заплатит штраф за деревья на лоджии
- Даже "принцессы" во Владивостоке испытывают нужду
- Во Владивостоке "расцвели" фонтаны и тюльпаны
Новости раздела
- "Горячая линия" праздника выпускников "Крылья Востока" открыта в Приморье
- Цвета - новые, скорость - улетная
- Еще одна награда появилась в Приморье по поручению главы региона Андрея Тарасенко
- Почта России в Приморье развивает директ-мейл
- В Приморском крае появятся новые электрички
- "Океан" отпразднует юбилей
- Дикое купание
- Приморье отметит день работников морского флота
- Сквер, объединяющий эпохи
- В Артеме устроят сабантуй
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Пенсионный возраст для этих людей могут оставить прежним
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста