В Приморье семьям с детьми-инвалидами поможет соцработник

Краевая целевая программа «Комплексные меры по повышению качества жизни детей и семей с детьми в Приморском крае на 2012-2013 годы» расширяет обязанности социальных работников, помогая семьям с детьми-инвалидами, начиная с рождения и до достижения ими совершеннолетия, сообщает PrimaMedia.

«Увеличение продолжительности срока социального сопровождения детей-инвалидов от рождения до совершеннолетия является новой формой организации социального патронажа семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья», - сообщила заместитель директора департамента социальной защиты населения Приморского края Ольга МЕЙТА.

Согласно этому новому направлению в работе, надомная служба Приморского центра социального обслуживания расширит спектр предоставляемых социальных услуг, таких как: покупка и доставка на дом продуктов питания и выписанных по рецепту врача лекарств; содействие в получении полагающихся льгот, пособий и компенсаций. Родители детей-инвалидов могут попросить социального работника об оказании дополнительных платных услуг: приготовление пищи, сопровождение ребенка на прогулки, влажная уборка квартиры, мытье окон и другие услуги, необходимые в домашнем быту.