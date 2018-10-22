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Во Владивостоке пришло время поговорить о будущем, жизни и бессмертии

22 Октября 2018, 18:40 | Приморье

Бессмертный выпуск «Кота Бродского» во Владивостоке пройдет 24 октября

Шоу интеллектуальных стендапов «Кот Бродского» начнется в 20.00 в коворкинге DOM. Жителям Владивостока расскажут о четырех книгах, объединённых темой будущего, жизни и бессмертия.

«Кот Бродского» — это шоу о книгах из Владивостока. Участники проекта, жители города, рассказывают про прочитанные книги вслух и со сцены так, что хочется дослушать до конца. Темой 14-го выпуска станет бессмертие. Что такое человек в контексте вечности? Сможет ли человек стать бессмертным? Может ли создать то, «чему присущ вечный порядок»?

Ответ кроется в книгах. По традиции организаторы выбирают классическое произведение, современное, нехудожественное и графический роман или комикс. В этот раз на "Коте" будут обсуждать «Видоизменённый углерод» Ричарда Моргана, «Бойню номер пять» Курта Воннегута, «Homo Deus. Краткая история будущего» Юваль Ной Харари, комикс «П.С. После смерти» Скотта Снайдера.

Рассказут о прочитанном Наталья Быкова, филолог-переводчик английского языка, визажист и танцор ирландских танцев; Антон Вальтон, куратор контент-проектов, автор блога о гик-культуре; Евгения Омельченко, журналист, руководитель клуба любителей фантастики «Белый Дракон» и Евгений Перельман, старший проектный менеджер в Сколково. Зрители тоже смогут задать свои вопросы, поделиться мнениями и даже получить за это призы.

«Этот выпуск "Кота" очень показательный», − рассказала "Золотому Рогу" Ольга Аристова руководитель проекта и арт-директор библиотеки «БУК». −  «В том смысле, что читающая молодежь будет говорить не только на общезначимые темы, но и о насущном. Даже красноярская ярмарка книжной культуры в этом году взяла себе тему «Четвёртая индустриальная революция», про новые технологии, ускоряющуюся жизнь и, в общем, то, что можно обозвать кибер-панком. Вопрос, сможет ли человек ужиться с нагрянувшим так внезапно будущим, волнует сегодня всех. И "Кота" в том числе. Поэтому мы вместе порассуждаем о том, как человеку оставаться человеком. Ведь тема про бессмертие в том числе и об этом».

Разговоры о вечном в коворкинге с видом на ночной Владивосток будет сопровождать струнный ансамбль PortMay. Лучших рассказчиков выберут Сергей Ячин, доктор философских наук, профессор Департамента философии и религиоведения ДВФУ и Марина Баринова, общественный деятель и книжный продюсер.

Бессмертный выпуск «Кота Бродского» пройдет 24 октября в коворкинге DOM (Тигровая, 30). Сбор гостей и живая музыка с 19.00, начало в 20.00.

Возрастное ограничение 18+

Вход 300 р. (в день мероприятия − 400 р.).

Подробности: https://vk.com/kotbrodskogo14

Наша группа ВК: https://vk.com/kotbrodskogo

Инстаграм: https://www.instagram.com/kotbrodskogo/

Сайт: https://kotbrodskogo.ru/

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: литература  книги  Кот Бродского 



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