Стало известно, кого в Приморье не затронет повышение пенсионного возраста

При соблюдении перечисленных условий за гражданином сохраняется право на досрочное пенсионное обеспечение в любое время не зависимо от возраста

Согласно нормам Федерального закона о повышении пенсионного возраста, изменения не предусмотрены для граждан, занятых на работах с вредными, тяжелыми условиями труда. В частности, это касается добывающей промышленности, разъясняет портал Росрыболовства

Например, повышение пенсионного возраста не предусматривается для работников плавающего состава судов морского, речного флота и флота рыбной промышленности - исторически одной из основных сфер деятельности приморцев.

Досрочная страховая пенсия по старости назначается мужчинам по достижении возраста 55 лет, женщинам по достижении 50 лет, если они проработали соответственно не менее 12 лет 6 месяцев и 10 лет в плавсоставе на судах морского, речного флота и флота рыбной промышленности (за исключением портовых судов, постоянно работающих в акватории порта, служебно-вспомогательных и разъездных судов, судов пригородного и внутригородского сообщения) и имеют страховой стаж соответственно не менее 25 и 20 лет. Эта пенсионная льгота закреплена в п.9 ч.1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400- ФЗ «О страховых пенсиях».

Кроме того, указанным выше лицам из числа плавающего состава, проработавшим не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера или не менее 20 календарных лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера установленный для досрочного назначения трудовой пенсии возраст уменьшается еще на 5 лет. Данная норма закреплена в ч.2 ст.33 Федерального закона «О страховых пенсия».

Как видим, для назначения досрочной страховой пенсии по вышеназванному основанию необходимым условием является зачисление работника в плавающий состав, а судно, на котором он работал, не относилось к портовым, постоянно работающим на акватории порта, служебно-вспомогательным, разъездным, пригородного и внутригородского сообщения.

Плавсостав определяется на каждый тип судна судовладельцем. В его состав, как правило, входят лица, состоящие в штате экипажа судна. Вопрос о том, какие суда относятся к судам, работа на которых дает право на льготное пенсионное обеспечение, или какие суда относятся к судам, работа на которых не дает право на льготное пенсионные льготы, в каждом конкретном случае на основании сведений о стаже, представленных работодателем- судовладельцем в территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации.

Не поменялись условия назначения досрочной страховой пенсии для работников морского флота рыбной промышленности, имеющих право на досрочное пенсионное обеспечение независимо от возраста при соблюдении условий, предусмотренных п. 12 ч. 1 ст. 30 Федерального Закона от 28.12.2013 № 400- ФЗ. Названной нормой предусмотрено буквально следующее: «мужчинам и женщинам, проработавшим соответственно не менее 25 лет и 20 лет на судах морского флота рыбной промышленности на работах по добыче, обработке рыбы и морепродуктов, приему готовой продукции на промысле (независимо от характера выполняемой работы), а также на отдельных видах судов морского, речного флота и флота рыбной промышленности» трудовая пенсия по старости назначается досрочно. Таким образом, при соблюдении вышеперечисленных условий за гражданином сохраняется право на досрочное пенсионное обеспечение в любое время не зависимо от возраста.

Данное право распространяется на всех работников судна независимо от наименования их профессий и должностей, не имеет значения тип судна, относящегося к морскому флоту рыбной промышленности, на котором выполняются работы по добыче, обработке рыбы и морепродуктов, приему готовой продукции на промысле.

Поскольку все сведения о характере работы и условиях труда, необходимых для определения права работников на пенсионные льготы, находятся у работодателя, то в первую очередь работодатель должен знать, кто из работников имеет право на досрочное пенсионное обеспечение и по какому основанию.

Вопрос о праве на досрочное пенсионное обеспечение конкретного лица по п. 12 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400- ФЗ решается на основании сведений о стаже представляемых работодателем-судовладельцем в территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации, сообщает Федеральное агентство по рыболовству.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.