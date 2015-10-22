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Минтруд призывает к повышению доступности госуслуг

22 Октября 2015, 11:56 | Приморье

Минтруд отмечает позитивные тенденции на официальном рынке труда: уровень безработицы в России во втором полугодии 2015 года постепенно уменьшается. Однако останавливаться на достигнутом никто не собирается, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Так, на недавнем совещании регионов глава Минтруда России Максим ТОПИЛИН призвал активизировать деятельность в части улучшения качества и доступности госуслуг в области занятости населения.

В качестве приоритетных направлений были названы развитие в регионах программ самозанятости; увеличение численности безработных граждан, проходящих профессиональное обучение; повышение доступности госуслуг, в т.ч. с помощью портала госуслуг и многофункциональных центров.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: минтруд 













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