Флагманы спорта в Приморье не могут прыгнуть выше кошелька

Приморские топ-клубы продолжают выполнять социальный заказ, привлекая на трибуны самых верных поклонников и изредка радуя таковых хорошими играми.

К сожалению, последних этой осенью становится все меньше и меньше. Надежда остается на баскетбольный «Спартак-Приморье», который после двух подряд поражений на старте готовится реабилитироваться перед трибунами «Олимпийца». На этот раз под руководством Эдуарда САНДЛЕРА, прошедшего сложный путь от игрока до менеджера, а затем и главного тренера.

Не секрет, что сегодня любимым детищем губернатора Владимира МИКЛУШЕВСКОГО является хоккейный клуб «Адмирал». Но его содержание больно бьет по остальным проектам, запущенным его предшественником Сергеем ДАРЬКИНЫМ: футбольному «Лучу-Энергия», баскетбольному «Спартаку-Приморье» и, отчасти, волейбольной «Приморочке», которая делает только первые шаги на пути устойчивого развития.

Неожиданный приход большого хоккея заставил футболистов и баскетболистов корректировать планы в сторону снижения планки. Прежде всего финансовой, что неизбежно ведет к потере результатов. Понятно, что в сегодняшней ситуации «Луч-Энергия» не сможет выступать в российской премьер-лиге, а «Спартак-Приморье» - в Лиге ВТБ. Даже если получит это право по спортивному принципу. Денег на такие проекты в Приморье попросту нет. Надежда на приход в регион нефтегазовых гигантов в лице «Роснефти» и «Газпрома» пока не оправдывается. Заставить корпорации раскошелиться на большой спорт в Приморье может только ручное управление президента России, не без подачи которого интерес к хоккею «проявила» группа «Сумма».

Игровой спад «Луча-Энергия», в том числе, обусловлен и финансовым положением клуба. В сложившейся ситуации, когда у эмоционально опустошенных игроков не горят глаза, тренерский штаб может переломить ситуацию только за счет «свежей крови», а ее как раз и недостаток. Мало того, по сведениям «Золотого Рога», в настоящий момент на повестке дня стоит вопрос ухода из большого футбола энергетиков, которые содержали «Луч» еще с момента выхода в премьер-лигу. Именно тогда у команды появилась приставка «Энергия», которая в ближайшее время может исчезнуть с желто-синих футболок.

Группа «РусГидро» (контролирует основного спонсора «Луча» ОАО «ДЭК» через ОАО «РАО ЭС Востока») в свое время попробовала войти в большой футбол, поддержав ФК «Алания», но быстро поняла, что это не ее игра. «Мы считали перспективным и правильным поддержать «Аланию», дали им огромные деньги - 1,2 млрд рублей. Но футболисты вылетели в первую лигу, клуб не выполнил обязательства по переводу формы собственности в ОАО, и мы приняли решение в связи с ограничениями по тарифам и по финансовой доходности свернуть сотрудничество. У нас больше нет ни желания, ни ресурсов работать с большим футболом вообще», - говорил гендиректор «РусГидро» Евгений ДОД.

Не секрет, что при губернаторе Дарькине энергетики спонсировали большой футбол не за красивый логотип, а за реальные преференции в виде тарифов. Сегодня эта игра уже не проходит. К тому же «Луч-Энергия» лишился своего главного лоббиста в лице первого вице-губернатора Александра КОСТЕНКО, которого потихоньку отодвинули от контроля над финансовыми потоками. И не случайно главный тренер «Луча-Энергия» Александр ГРИГОРЯН последний матч с «Енисеем» начинал на трибуне. Приболевший коуч не столько пытался сохранить здоровье в более-менее комфортных условиях, сколько рассчитывал на откровенный разговор с гендиректором ОАО «ДЭК» Виктором МИЛУШЕМ, но тот на матч не пришел. А ход матча с «Енисеем» потребовал незамедлительного возвращения тренера, ибо команда играла совсем не в тот футбол, под который дают большие деньги.

Первенство ФНЛ. 19 октября. Владивосток. Стадион «Динамо», 2 тыс. зрителей. «Луч-Энергия» (Владивосток) - «Енисей» (Красноярск) 0:1 (0:0). Гол: Галыш (78).

«Луч-Энергия»: Штанько, Джиоев, Мирошниченко, Семочко, Кренделев (Бурченко, 16), Славнов, Селищев (Клопков, 63), Скобликов (Пономаренко, 20), Ваганов, Гаракоев (Аверьянов, 46), Прокофьев.

Как и предупреждал Александр Григорян, «Луч-Энергия» попал в функциональную и эмоциональную «яму». «Мы провели одну из самых худших игр за все время, пока я тренирую «Луч». Были несколько матчей, когда не бежалось и не думалось. В том числе и этот. Стыдно за такой матч перед болельщиками. Хочу отметить, что сегодняшние ошибки были вызваны прежде всего эмоциональным недовосстановлением. Было видно, что ВАГАНОВ и СЛАВНОВ окончательно просели. Плюс ПОНОМАРЕНКО был вынужден выйти на поле с температурой. Мязин выбыл перед матчем из-за проблем с задней поверхностью бедра, но это у него хроническое. СЕЛИЩЕВ выглядел достойно, но не более того. СКОБЛИКОВ провалил игру, хотя я надеялся на его свежую голову. Сейчас самое главное - восстановить ребят эмоционально. Есть шесть дней на это», - отметил после матча наставник «Луча».

Тем не менее «Луч-Энергия» даже несмотря на затянувшуюся серию безвыигрышных домашних матчей продолжает сохранять неплохие шансы на попадание в итоговую шестерку лучших команд ФНЛ. Что, безусловно, будет хорошим результатом для футбольной дружины.

Несколько иная ситуация с хоккеем. «Адмирал» в своем дебютном сезоне сумел совершить невозможное и пробиться в кубковую восьмерку. Но синдром эмоционального дебюта прошел, и наступили трудовые будни. Под руководством нового главного тренера Душана ГРЕГОРА «моряки» пока пропускают больше всех в лиге. Одной из причин «дырявых ворот» является отсутствие у нашей команды голкипера, способного на кураже остановить атаку любого соперника. Такого, каким в стартовом сезоне был Евгений ИВАННИКОВ. По сведениям «Золотого Рога», Иванников не прочь был остаться во Владивостоке, рассчитывая на гарантированное место в воротах, но боссы «Адмирала» не захотели пересматривать сумму контракту в сторону повышения. В итоге перспективный голкипер вернулся в питерский СКА и сумел потеснить в воротах легионера САЛАКА, а «Адмирал» заполучил финского вратаря Арии АХОНЕНА, который сыграл за наш клуб пять матчей и одержал в них лишь одну победу. Пропустив 21 шайбу при проценте отраженных бросков 83,8. Поэтому не стал сюрпризом тот факт, что игрок и клуб расторгли контракт с дипломатической формулировкой «по соглашению сторон».

КХЛ. 19 октября. Владивосток, «Фетисов Арена», 5,3 тыс. зрителей. «Адмирал» - «Сочи» 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0). Гол: Гюнге - 65:00 (ПБ). Вратари: Налимов - Пепперле. Броски: 36 (12-7-11-6) - 26 (7-9-8-2). Вбрасывания: 27 (10-11-4-2) - 28 (10-6-11-1). Штраф: 10 (4-4-2-0) - 12 (6-4-0-2).

«Сегодня в первом периоде не могли попасть в темп игры. Затем во втором и третьем периоде добавили. Игра была равная. Моменты были и у нас, и у соперника. Игра шла до первого гола. В буллитах нам повезло, мы забили больше, но это и есть хоккей. Благодарю ребят за показанный характер, за два очка. Огромное спасибо болельщикам, которые нас сегодня великолепно поддержали. Очень важная победа! Что касается вратарей, и НАЛИМОВ, и ПРОСКУРЯКОВ - оба старательные парни. С первым номером мы еще не определились. По сегодняшней игре Налимова хочу похвалить. В первом периоде он нас выручил: если бы мы пропустили первыми, то в дальнейшем нам было бы очень сложно вернуться в игру», - приводит слова Душана Грегора официальный сайт «Адмирала».

После победы над «Сочи» «Адмирал» набрал 16 очков, отставая всего на четыре очка от заветной кубковой восьмерки. Куда хуже ситуация в хабаровском «Амуре», который после локальных успехов на старте проиграл 11-й матч подряд! Спасти хабаровчан призван финский тренер Юкка РАУТАКОРПИ, который этим летом должен был возглавить пражский «Лев», если бы не финансовые проблемы у чешского коллектива. Помогать финну будет российский специалист Александр БАРКОВ, который поработал под руководством Раутакорпи в «Таппаре».

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото Евгения СТАРОДУБЦЕВА.