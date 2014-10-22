Жители Владивостока ждут тепла в квартирах на этой неделе

Температура за окном продолжает снижаться. И на 17 октября в 31 районе Приморья уже начался отопительный сезон. Полностью подключены к теплу 11 муниципалитетов края. На прошлой неделе обогрели объекты социально-культурного назначения и жилье еще на 9 территориях края: в Артеме, Находке, Партизанске, Лазовском, Михайловском, Надеждинском, Ольгинском, Пограничном и Ханкайском районах.

Как сообщили в департаменте по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края, первыми начали сезон северные территории. На прошлой неделе запущены все котельные, тепло поступает во все многоквартирные дома и объекты социально-культурного назначения в Анучинском, Дальнереченском, Кировском, Красноармейском, Пожарском, Чугуевском и Яковлевском районах и Дальнереченске. На сегодняшний день из 912 котельных уже запущено 689, отопление получили 7649 многоквартирных дома и более 1434 объекта социально-культурного назначения.

Запустили котельные и в военных городках территориального управления «Приморское» Министерства обороны. В городах и районах края работают 25 из 93 котельных, они подают тепло в 104 многоквартирных дома и 7 объектов социально-культурного назначения.

Отметим, решение о запуске тепла принимают руководители муниципалитетов края исходя из показаний термометра: среднесуточная температура на улице должна составить 8 градусов. Так, во Владивостоке прошлая неделя порадовала жителей теплой погодой, но, как заверили депутатов городской думы чиновники мэрии, с подачей тепла в жилые здания и объекты соцкультбыта проблем не будет.

- К 15 октября все теплоисточники и сети готовы к подаче тепла на 100 процентов, - доложил заместитель начальника управления по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации Владивостока Эдуард ЗЯМАЛОВ. – Запускаться можно хоть сегодня.

Что касается островных территорий Владивостока и полуострова Песчаного, то на них в преддверии отопительного сезона создается запас угля. Полностью обеспечены углем остров Русский и село Береговое, практически завершен завоз твердого топлива на остров Попова. Глава города ждет отмашки от синоптиков: для начала отопительного сезона необходимо, чтобы среднесуточная температура воздуха составляла менее 8 градусов тепла.

По словам директора департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Приморья Виктора Кулинского, запасов жидкого топлива и твердого топлива уже достаточно более чем на 40 суток. Всего на подготовку к отопительному сезону жилищно-коммунального хозяйства в краевом бюджете предусмотрено 7,7 млрд рублей. На подготовку объектов топливно-энергетического комплекса направлено 1,8 млрд рублей, финансирование работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства составило 5,9 млрд рублей. Причем, как отметили в департаменте по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам края, потребность Приморья в мазуте и дизеле с каждым годом снижается.

С 2010 года в регионе закрыто 114 нерентабельных котельных, работающих на жидком топливе. Многие небольшие населенные пункты региона уже получают более качественные услуги теплоснабжения на основе потребления угля — Подъяпольск, Анисимовка, Тихоречное, Хороль. Несколько котельных было переведено на уголь в Уссурийске.

У котельных «Примтеплоэнерго» другая проблема – потери тепла. Поэтому предприятие активно ведет работу сразу в двух направлениях - утепление наземных трасс и укладка труб нового поколения.

По словам заместителя главного инженера предприятия Александра ЩАТАЛОВА, в этом году предприятие запустило собственный цех с двумя установками по производству изоляции из пенополистирола. В Находке и Спасске делают для них оцинковку, еще один такой пункт открывается в Надеждинском районе. Собственное производство позволяет нам выполнять работы с наименьшими затратами. Себестоимость метра изоляции вполовину меньше рыночной. «С начала года изолировано 50 километров трубопроводов наружных тепловых сетей. Если предприятие в ближайшее время доведет эту цифру до 90 километров, потери за отопительный сезон снизятся на 100 млн руб. Изоляцию можно проводить круглый год», - подчеркнули в «Примтеплоэнерго».

Все это позволяет существенно снизить потери тепла и, соответственно, суммы в квитанциях приморцев за тепло.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.