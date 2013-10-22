Приморские экологи подозревают службы надзора в манипулировании

Российский экологический фонд «ТЕХЭКО» и штаб Всероссийского экологического субботника - «Зеленая Россия» намерены 13 ноября провести Первый съезд участников Всероссийского экологического субботника - «Зеленая Россия», чтобы подвести итоги природоохранной акции, прошедшей 31 августа в поддержку инициативы президента России Владимира ПУТИНА о проведении Года охраны окружающей среды - 2013. Между тем у приморских экологов остались вопросы к организаторам прошлого форума – «Природа без границ».

На пленарной сессии седьмого Международного экологического форума «Природа без границ», что проходил во Владивостоке 10-11 октября, не ответил на вопросы из зала исполнительный директор, вице-президент российского национального комитета содействия программе ООН по окружающей среде (НП «ЮНЕПКОМ») Виктор УСОВ. Сослались на ограниченное время. Представитель приморского общественного движения «Совет экологической безопасности» Лира ИВЛИЕВА потребовала публичного ответа.

Корреспондента «ЗР» заинтересовало, что же это был за вопрос, который организаторы постарались вынести за рамки сессии.

- Мой вопрос касался планов строительства компанией «Роснефть» нефтехимического комплекса. Одной из площадок под его размещение является поселок Первостроителей. Только что в докладе академика Петра БАКЛАНОВА прозвучало, что ученые убедили «Роснефть» не строить комплекс в заливе Восток, потому что там находится уникальный морской заказник. Но и рядом с поселком Первостроителей его строить тоже нельзя. И без того его жители и соседнего поселка Врангель вынуждены жить в зоне экологического бедствия, благодаря близости угольных терминалов. Со строительством нефтеперерабатывающего комплекса вредные выбросы в воздух увеличатся. В итоге мы получим еще большие экологические проблемы.

Мы предложили перенести площадку от мест массового проживания на север края и использовать вахтовый метод работы. Ответ: 200 км коммуникаций, что придется вести дополнительно, удорожают проект. А как же здоровье людей?

- Имеете ли вы возможность воздействовать на ограничение открытой погрузки угля в порту Восточном?

- На мой взгляд, причина такого положения в недоработках Росприроднадзора и Роспотребнадзора. У меня большие претензии к тому, как ведутся замеры воздуха на угольных терминалах: как правило, их проводят в те дни, когда ветер дует от жилой застройки на терминал, а не наоборот. В итоге идет манипулирование фактами - нам представляют данные, не соответствующие фактическому уровню загрязнения.

К нашему разговору подключился известный в Приморье эколог, доктор наук Юрий НАУМОВ.

- Проблема в том, что «Роснефть» хочет втиснуть комплекс в жилую зону. По российским санитарным нормам санитарно-защитная зона для опасных и вредных предприятий должна быть не менее одного километра. Согласно плану размещения комплекса, она фактически составит 460 м. Кроме того, комплекс хотят расположить в долине реки Глинка, что запрещается законодательством.

- В феврале этого года представитель всероссийской экологической организации, будучи в Находке, говорил о том, что с проектом НПК все нормально.

- Я его знаю. Это член центрального совета Всероссийского общества охраны природы Александр КАЗАКОВ. Но он не эколог, у него философское образование, он просто вошел в общественную организацию, в которую может войти любой желающий. А начинаешь с ним разговаривать на тему, что такое экосистема, он понятия не имеет.

- Скажите, какова система взаимодействия компаний, планирующих в крае крупные промышленные проекты, с общественностью? Они обращаются к местным экологам?

- Нет, всячески игнорируют. Они привозят из Москвы своих экспертов, которые, не зная местной специфики, не признают мнения местных специалистов. Отношение крупных компаний к населению края - как к аборигенам.

- Порой экологи воспринимаются как противники всего. Но не возвращаться же обществу в пещеры, экономика должна развиваться, где же золотая середина?

- Мы не отрицаем экономику, но интересы экономики должны сочетаться с интересами природы, здоровья человека. Должна быть гармонизация.

- Сформулируйте предложение для «Роснефти».

- Доктор медицинских наук Юрий ГИЧЕВ установил, что промышленный центр, где работает нефтехимическое производство, оказывает вредное воздействие в радиусе десятка и более километров. Значит, надо размещать такое производство на безопасном расстоянии от населенных пунктов, учитывать розу ветров и возить людей на работу. А не втискивать его рядом.

- Инвесторы крупных промышленных проектов утверждают, что собираются использовать самые современные технологии, и приводят примеры аналогичного производства в мире.

- Вы правы, надо использовать современный опыт развитых стран, но надо учитывать уровень технологической культуры у нас и за рубежом, то, с каким качеством проектируют и строят у нас и с каким там.

- Я вам возражу: в сухом доке во Врангеле были построены уникальные основания для добывающих платформ. Там были только менеджеры иностранцы, остальные работники – российские. Значит, мы можем делать хорошо?

- Я подкреплю ваши аргументы. Сами американцы пишут, что приезжающие к ним русские в среднем зарабатывают больше, чем сами американцы. Причина в том, что они попадают в другую среду, другие условия, где можно показать творческий потенциал.

- Может, мы все-таки боимся того, чего на самом деле можно избежать?

- У нас нет гарантий, что будет так, как заявляют представители компаний. Вы знаете, в каком состоянии сегодня кампус на о. Русском? Фирма получила заказ - и давай-давай, быстро, быстро. Отсюда и качество, вы догадываетесь, какое. Немцу скажи, давай построим не за два месяца, а за полтора, он скажет – нет, у нас есть регламент, и мы этот объект можем построить только за два месяца. И он не отступит. У нас заказчик говорит просто, не хочешь строить за этот срок – мы тебя заменим.

- Наше природоохранное законодательство считается самым жестким в мире, почему же такое возможно?

- Самым жестким наше природоохранное законодательство было в 90-х годах, а сейчас этот миф повторяют. На самом деле за последние 15 лет оно столько раз менялось, сопровождаясь преобразованием природоохранной службы. И на каждом этапе следовало усечение ее прав, сокращение штатов и ассигнований. Как сказал академик ЯБЛОКОВ, идет деэкологизация России.

Надежда ВОРОНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.