Системы жизнеобеспечения Приморского края приведены в режим повышенной готовности

ВЛАДИВОСТОК, 22 октября, ZRPRESS. По данным Примгидромета 22-23 октября на территории Приморья ожидается резкое ухудшение погодных условий: сильные и очень сильные дожди (30 – 70 мм за 12 часов) при штормовом ветре 28 – 30 м/сек. Ночью, 23 октября возможен переход дождя в снег, на перевалах – гололедица.

Решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации Приморского края работа территориальной подсистемы РСЧС (Российская система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) переведена в режим повышенной готовности. Создан краевой оперативный штаб по предупреждению чрезвычайных ситуаций и оперативному реагированию на происшествия, в который вошли представители подразделений ГОЧС, УМВД, департаментов и управлений Приморского края.

Организован механизм быстрого обмена информацией между всеми оперативными структурами. В режиме повышенной готовности работают аварийные бригады, готовые в кратчайшие сроки устранять аварии на объектах жизнеобеспечения. Ведётся контроль за ситуацией на дорогах края.

Оперативные штабы созданы во всех муниципальных образованиях Приморья. Ситуация находится под постоянным контролем оперативного штаба, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.