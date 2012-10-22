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Приморец прошел всю страну с поздравлениями Путину и поставил под сомнение "институт депутатов"
ВЛАДИВОСТОК, 22 октября, ZRPRESS. Пенсионер из Артёма своим поступком подарил пищу для размышлений депутатов Приморского края
На состоявшемся сегодня, 22 октября, круглом столе ходок к Путину Сергей Сергеевич Перминов подчеркнул, что не является членом ни одной из партий и его путешествие из Владивостока в Москву имело одну цель - поздравить президента страны Владимира Владимировича Путина с днём рождения.
В организованном кафедрой политологии ДВФУ круглом столе на тему "Ходоки в XXI веке: атавизм или способ прикоснуться к власти?" приняли участие депутат Законодательного Собрания Приморского края от КПРФ Павел Ашихмин, депутаты Думы Владивостока от ЛДПР Андрей Андрейченко и от СР Александр Юртаев и сам Сергей Сергеевич Перминов. Пенсионер из Артёма стал известен широкой общественности после того, как совершил почти двухмесячное путешествие автостопом в Москву, чтобы поздравить президента страны.
Участники круглого стола отметили, что на жителя Приморского края, который многим представителям интернет-аудитории годится в отцы и деды, обрушилась нецензурная брань, хотя он сам подчёркивает, что лишь хотел сделать человеку приятный подарок.
"Сейчас на меня все можно сказать накинулись, я не ожидал такого резонанса, - сообщил Сергей Сергеевич в начале встречи. - Я подчеркиваю, что это был не политический шаг. Мне с одной стороны захотелось проверить себя - смогу я дойти до Москвы или не смогу, и я это сделал. Ну и, конечно, хотелось поздравить президента с днём рождения, тем более, что появилась эта идея - заснять поздравления жителей разных регионов страны. Как только я передал эти поздравления, история для меня закончилась, но вот и в Интернете, и везде начали говорить, что я хочу таким образом выслужиться, что-то получить... это совершенная неправда".
"Когда я услышал про эту новость, у меня действительно сложилось впечатление, что это неправда и очередной политический ход с целью поднять рейтинг власти, - сказал Андрей Андрейченко. - Но вот сейчас я сижу за одним столом с Сергеем Сергеевичем, слушаю его рассказ и мне становится понятно, что это не так. Разрешите я пожму вашу руку за то, что вы это сделали - взяли и прошли целую страну".
К поздравлениям коллеги присоединился и Александр Юртаев, который, однако, отметил, что поступок Перминова хорош как не политически мотивированный шаг, простой человеческий поступок.
"Вот здесь мы затронули тему так называемого института ходоков, - сказал Александр Юртаев. - Это плохая идея, зачем тогда депутаты? Есть избиратель, есть депутат, и если у избирателя есть какие-то проблемы, значит, нужно обращаться к своему депутату напрямую. Если проблема не решается - такой депутат нам не нужен".
В рамках дискуссии участники обсудили и формирование территориальных общественных советов, которые помогли бы избавиться от атавизма ходоков.
"Вот я, например, просто захотел пройти это расстояние большое и передать поздравление, - сказал Сергей Сергеевич. - Но есть ведь люди, у которых есть серьезные проблемы на местах, но власть их не слышит. Вот говорят - электронное правительство, обращение через Интернет. Разве могут прибегать к этим средствам связи люди пожилого возраста?
После круглого стола депутаты пообещали сформировать предложение муниципальной власти по созданию территориальных общественных советов, чтобы люди могли требовать ответы и получать их на местном уровне.Клуб политических и правовых исследований ДВФУ.
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