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Приморский край тонет в бытовом мусоре и на суше, и в море
ВЛАДИВОСТОК, 22 октября, ZRPRESS. От бытового мусора и затонувших судов Приморский край очистит прокуратура. Органы прокуратуры Приморского края принимают меры к устранению нарушений законодательства об отходах производства и потребления.
Приморской межрайонной природоохранной прокуратурой во взаимодействии с городскими и районными прокурорами проведена проверка соблюдения законодательства об отходах производства и потребления на территории Приморья, в ходе которой выявлено свыше 400 нарушений в указанной сфере.
Так, на территории Приморского края установлены многочисленные места, где должным образом не утилизированы промышленные, твердые бытовые, ветеринарные и медицинские отходы. К примеру, в городе Дальнегорске только после обращения прокурора в суд территория городского округа очищена от скопления бытовых отходов в 22 местах.
В ходе проверки особое внимание прокуратуры обращено на факты незаконного размещения отходов в прилегающей акватории Японского моря. На основании представленных департаментом Росприроднадзора по Дальневосточному федеральному округу материалов природоохранным прокурором в суд заявлены исковые требования к владельцу затонувшего судна ЗАО «ТАКР-Ф» о возложении обязанности по поднятию и удалению из акватории Уссурийского залива этого судна.
Аналогичные требования природоохранного прокурора уже удовлетворены Первомайским и Фрунзенским районными судами г. Владивостока, по решению которых на владельцев 39 корпусов морских судов, находящихся длительное время на дне одной из бухт острова Русский, возложена обязанность по их поднятию и удалению. В настоящее время судебные решения вступили в законную силу и находятся на исполнении.
Всего по результатам надзорных мероприятий с целью устранения выявленных нарушений органами прокуратуры края внесено 136 представлений, в суды городов и районов края направлено 153 исковых заявления, возбуждено 53 дела об административных правонарушениях, на незаконные правовые акты принесено 15 протестов.
Итоги проверки законодательства об отходах производства и потребления обсуждены природоохранным прокурором на межведомственном совещании с представителями федеральных и краевых природоохранных органов, а также при участии территориального управления Росимущества и администрации города Владивостока. В ходе совещания принято решение о приятии мер, направленных на улучшение контрольной и надзорной деятельности в указанной сфере и повышения ее эффективности, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.
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