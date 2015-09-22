Владивостокцы оценили работу муниципальных многофункциональных центров "Мои документы"

Неуклонно растет число жителей Владивостока, обращающихся в муниципальные многофункциональные центры «Мои документы». Только за одну неделю специалистами пяти муниципальных отделений МФЦ было принято около 5,5 тысяч посетителей, что подтверждает их растущую популярность среди горожан, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Всего же начиная с 11 ноября 2014 года, когда открылся первый муниципальный МФЦ по улице Верхнепортовая, 76а, по настоящее время услугами «единого окна» воспользовались почти 125 тысяч человек.

Увеличение числа посещений обусловлено в том числе и тем, что месяц назад начал работу МФЦ по Партизанскому проспекту, 28-а. Это позволило увеличить долю граждан, имеющих доступ к получению услуг в МФЦ в режиме «одного окна», до 74,6%, что превышает общероссийский показатель почти на 9%.

«Еще и года не прошло, как во Владивостоке открылись первые такого рода центры, но уже сейчас ясно, как они нужны людям! - заявил глава Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ во время церемонии открытия МФЦ на Партизанском проспекте. - Сейчас в центрах «Мои документы» наши специалисты оказывают более 90 государственных и муниципальных видов услуг, люди без хождений по инстанциям могут получить широкий спектр необходимых документов».

Действительно, раньше, чтобы получить необходимую справку, приходилось отдельно идти в Росреестр или Пенсионный фонд, Соцстрах или налоговую. Это отнимало у людей много времени, сил и нервов. Теперь достаточно подать заявление в МФЦ и получить необходимый документ в установленный срок.

Глава Владивостока поручил специалистам так выстроить деятельность центров «Мои документы», чтобы люди получали услуги и могли оформить самые разные документы с максимальным удобством.

Во всех пяти помещениях МФЦ был проведен масштабный ремонт и реконструкция, смонтировано самое современное оборудование, на входах обустроены пандусы. Все операторы муниципальных центров прошли специальную подготовку, включая психологическую.

Вот только согласно федеральной программе создание МФЦ должно осуществляться на принципах софинансирования – из краевого и городского бюджетов. Администрация Владивостока свои обязательства полностью выполнила. А вот администрация Приморского края, к сожалению, свою долю средств, запланированных на реконструкцию МФЦ на Партизанском проспекте, 28а (как, кстати, и для всех остальных открытых в городе многофункциональных центров) не перечислила, хотя эта процедура прописана федеральным законодательством. В результате бюджет Владивостока до сих пор ждет от администрации края законного восполнения понесенных расходов по реконструкции и организации МФЦ в размере более 37 миллионов рублей.

В настоящее время во Владивостоке идет ремонт и реконструкция еще одного помещения для МФЦ – на ул. Невельского, 13. По этому объекту ситуация такая же – краевое софинансирование на этот объект до сих пор не поступило, что ставит под угрозу его открытие, запланированное на декабрь нынешнего года.

Несмотря на это, МФЦ Владивостока продолжают успешно развиваться. Из 90 услуг, предоставляемых сегодня многофункциональными центрами, 38 – государственные (государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ними; прием заявлений о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и др.); 39 – региональные (назначение и выплата региональной социальной доплаты к пенсии в Приморском крае; предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства и др.), а также 13 – муниципальные (постановка на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях; выдача разрешений на строительство; прием и согласование документов по переустройству и перепланировке помещений, их переводу из жилых в нежилые, и наоборот, получение информации по штрафам ГИБДД и т.д.).

Большой популярностью среди заявителей пользуется комплексная услуга «Рождение ребенка», когда в режиме одного окна оформляется весь пакет документов юного гражданина: свидетельство о рождении, СНИЛС, ИНН, регистрация по месту жительства, постановка на очередь в детский сад, оформление материнского капитала. Также в муниципальных МФЦ Владивостока популярны услуги по регистрации права собственности.

Напомним, на сегодняшний день многофункциональные центры работают по пяти адресам:

- ул. Верхнепортовая, 76а;

- пр-т 100-летия Владивостока, 44;

- ул. Давыдова, 9;

- Партизанский пр-т, 28а;

- ул. Лермонтова, 36 (пос. Трудовое).

Во всех муниципальных МФЦ Владивостока работает единая информационно-справочная служба. Каждый, кто нуждается в услугах МФЦ, в часы работы этих отделений может позвонить по единому шестиканальному телефону 230-34-84, чтобы оперативно получить необходимую консультацию или справку. Открыт и адрес электронной почты МФЦ для обращений граждан - info@vlc.mfc-25.ru. График работы отделений МКУ «МФЦ ВГО» предусматривает и возможность обращения за получением услуг в вечернее время - до 20 часов.