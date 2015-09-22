Туристов много не бывает

Дума Владивостока обсуждает концепцию развития туризма в столице Приморья

Туристический потенциал Владивостока необходимо раскрыть в рамках профильной муниципальной программы и с использованием механизмов государственно-частного партнерства. Таковы рекомендации круглого стола «Туризм в социально-экономическом развитии Владивостокского городского округа», который состоялся 16 сентября в Думе Владивостока, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Еще полтора года назад, весной 2014 года Дума Владивостока приняла поправки в Устав города, которые наделяют администрацию столицы Приморья полномочиями по разработке муниципальных программ в сфере развития туризма. Только приняв такую программу, можно рассчитывать на краевое и федеральное софинансирование. Сегодня эти планы переходят в практическую плоскость: участники круглого стола сошлись во мнении, что Владивосток обладает уникальным туристическим потенциалом. А грядущее вступление в силу закона о Свободном порте, предполагающее введение облегченного визового режима на юге Приморья, должно дать новый импульс развитию туризма в столице края.

- Владивосток обладает огромными возможностями в сфере туризма: это и историко-культурное наследие, и уникальные ландшафты и образы, и событийный туризм – конгрессы, форумы, саммиты и так далее. Нам бы хотелось, чтобы эти мероприятия носили системный, регулярный характер, - отметила председатель Думы Владивостока Елена НОВИЦКАЯ, открывая круглый стол. - Развитие туризма станет стимулом для смежных отраслей и окажет мощное воздействие на укрепление экономики и пополнение бюджета города. В этой связи свою главную задачу Дума Владивостока видит в создании в городе благоприятных условий для развития туризма.

Елена Новицкая подчеркнула, что в сфере туризма работают в основном предприятия малого и среднего бизнеса. Но эту деятельность необходимо упорядочить, считает председатель городской думы: многие предприятия работают «неофициально» или оказывают услуги ненадлежащего качества. С этой точкой зрения согласились и другие участники круглого стола. В сфере туристических услуг есть проблемы, которые невозможно решить исключительно за счет рыночных механизмов. Необходимо регулирующее воздействие со стороны государства, которое сегодня носит фрагментарный характер, считает председатель комитета по социальной политике и делам ветеранов Думы Владивостока Ольга ВОРОЖБИТ.

- Туризм играет важную роль в решении ряда социальных проблем: это и дополнительные рабочие места, и доходы в бюджет, и развитие малого и среднего бизнеса. Туризм становится катализатором экономического развития не только стран и регионов, но и городов, - добавила Ольга Ворожбит.

Заместитель директора департамента туризма Приморского края Владимир ЩУР сообщил, что в последние годы в крае наблюдается тенденция к снижению выездного туризма и росту въездного. Так, турпоток из Китая за восемь месяцев 2015 года уже превысил показатель всего 2014 года. Это создает условия для перепрофилирования действующих туристических предприятий края в сторону как раз въездного туризма.

Владимир Щур отметил, что регион готов поддержать на условиях софинансирования развитие туристического кластера «Владивостокская крепость», 103 объекта которой по решению Думы Владивостока год назад были приняты в муниципальную собственность. Но для этого необходимо утвердить концепцию развития Крепости и муниципальную программу в сфере туризма.

Начальник управления международных отношений и туризма администрации Владивостока Алексей КУШНИР в своем выступлении сделал акцент на необходимости улучшить ситуацию с транспортной доступностью и благоустройством туристических объектов, обеспечением безопасности и должного уровня гостеприимства.

- Очень важно вести пропаганду туризма как средства повышения уровня жизни жителей Владивостока. Необходимо проводить среди горожан политику, что пополнение бюджета города и их благосостояние в том числе зависит от количества туристов, которые посетят наш город, - сказал Алексей Кушнир.

Заместитель главы Владивостока Александр ЮРОВ сообщил, что разработка муниципальной программы в сфере туризма может стартовать после проведения предварительного обсуждения бюджета города на 2016 год – тогда будет понятно, какой объем средств город может потратить на софинансирование мероприятий по развитию туризма.

Кроме того, в ходе круглого стола также прозвучало предложение активизировать деятельность рабочей группы по развитию туристической отрасли во Владивостоке, в которую вошли бы представители органов власти и предприятий туриндустрии города. Эти и другие идеи нашли свое отражение в итоговой резолюции круглого стола…

- Сегодня мы выявили проблемы в развитии туризма во Владивостоке, которые нам предстоит решать. Общая задача органов власти муниципального образования - создать условия для развития этой сферы деятельности, - подвела итог обсуждению Ольга Ворожбит.

- Как и все жители города, я вижу, насколько в этом году увеличилось количество иностранных туристов... Мне бы хотелось, чтобы больше внимания уделялось развитию морского туризма - это изюминка Владивостока, - считает депутат Ольга ЗАБЕЛИНА, принявшая участие в работе круглого стола. - В этой связи необходимо привести в порядок наши пляжи, уделить внимание очистке акватории.

- Владивосток уже является привлекательным для туристов, и сегодня важно поддержать этот интерес с помощью программы по развитию туризма. Такие объекты, как озеро и батарея Владивостокской крепости в районе бухты Патрокл, при небольших вложениях в их обустройство могли бы привлечь немало гостей, - уверен депутат Александр ЮРТАЕВ.

- В последние годы во Владивостоке проделана огромная работа по озеленению города, восстановлению освещения, обновлению городского транспорта, повышению безопасности. Хотя это напрямую не относится к развитию туризма, но создает более комфортные условия для пребывания туристов. Сегодня наша задача - объединить эти разрозненные мероприятия в единую программу, подготовить долговременный план по развитию туризма во Владивостоке. Имея такую программу, мы сможем рассчитывать на краевое и федеральное софинансирование, - подчеркнула председатель Думы Владивостока Елена Новицкая.