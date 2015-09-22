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Православное Приморье сегодня встречает святые мощи Крестителя Руси

22 Сентября 2015, 12:35 | Приморье

Во вторник, 22 сентября 2015 года в приморскую столицу прибывает Крестный ход с частицей мощей святого равноапостольного князя Владимира, Крестителя Руси. Как сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе приморской епархии, принесение святыни станет частью Епархиальных торжеств по случаю 1000-летия Крестителя Руси.

Делегация со святыней прибудет в Международный аэропорт Владивостока из Южно-Сахалинска рейсом SU 5607 22 сентября в 16.30. В зале ожидания аэропорта состоится краткий молебен.

Затем мощи князя Владимира будут доставлены в Покровский кафедральный собор Владивостока, где в 18.00 состоится торжественная встреча святыни.

Принесение святых мощей Крестителя Руси в Приморье – часть масштабного Международного Крестного хода, который начался в мае и включает 50 городов. Крестный ход приурочен к 1000-летию памяти князя Владимира – этот юбилей широко отмечается в России в течение всего 2015 года.

С мая святыню почтили уже более 250 тысяч верующих. Владивосток входит в пятый, дальневосточный этап масштабного Крестного хода, который начался 19 сентября в Южно-Сахалинске. Принесение обретенных мощей князя Владимира в города России и Белоруссии благословлено и организовано по инициативе Русской Православной Церкви при поддержке Фонда святителя Василия Великого.

Это – первое масштабное принесение мощей крестителя Руси – с момента их обретения в XVII веке. Князь Владимир был погребен 1000 лет назад – 15 июля (по старому стилю) в 1015 году. Погребли Крестителя Руси в мраморном саркофаге под сводами Десятинной церкви в Киеве. Впоследствии Десятинная церковь была разрушена, а саркофаг с останками князя пребывал под руинами, до тех пор, пока в 1635 году руины не были разобраны, и погребение было обнаружено. Тогда часть мощей великого князя были переданы в Москву царю Михаилу Федоровичу, где они находились в Успенском соборе Московского Кремля. В советский период и до недавнего времени святыня хранилась в фондах Музеев Московского Кремля. В 2010 году мощи в оригинальном ковчеге были торжественно переданы Русской Православной Церкви Президентом России и размещены в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. С тех пор мощи были доступны для поклонения москвичам и гостям столицы. Нынешнее их принесение позволяет увидеть великую святыню сотням тысячам россиян по всей стране.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: православие  мощи 



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