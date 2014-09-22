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Во Владивостоке "МегаФон" представил немой шедевр Бастера Китона в новом звучании

22 Сентября 2014, 17:50 | Приморье
В минувшую субботу, 20 сентября, жители столицы Приморья стали зрителями необычного показа, который прошел на Спортивной набережной. 
 
Компания «МегаФон» совместно с командой «Уличного кино» предложила всем ценителям классики «окунуться» в те времена, когда кино было немым и его показы сопровождались музыкой, исполняемой таперами. 
 
Для показа был выбран один из самых ярких фильмов великого комика Бастера Китона «Шерлок Младший», вышедший на экраны в 1924 году. Музыкальный ряд для ленты создали молодые музыканты Владивостока. А сам фильм загружался с помощью модема в режиме реального времени через сеть 4G+ компании «МегаФон».
 
«Еще несколько лет назад мы не могли и представить себе, что когда-нибудь сможем вот так запросто в любом месте города смотреть кино в режиме онлайн. Сегодня это реально, -  говорит директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон» Евгений Ермоленко. - Наша сеть 4G+ позволяет легко и быстро загружать даже самый «тяжелый» контент. Продемонстрировать это мы решили, организовав такой необычный показ и объединив тем самым классику и новейшие технологии. Думаю, что все зрители смогли по достоинству оценить скоростные возможности мобильного 4G-интернета от «МегаФона».
 
Скорости сети позволили смотреть фильм напрямую из Сети так же комфортно, как если бы он воспроизводился с физического носителя. А благодаря молодым музыкантам Владивостока, старая лента зазвучала по-новому. Среди современных таперов были люди, играющие на акустической гитаре, бас-гитаре, пианино, и даже ди-джеи.
 
«Команда «Уличного кино» хотела привнести нечто новое в культурную и музыкальную жизнь Владивостока, - говорит один из организаторов музыкального сопровождения фильма Александр Малышев. – Совместно с компанией «МегаФон» у нас это получилось. Сегодня был вечер экспериментов, и все они удались». 
 

 
 
Всем музыкантам достались памятные призы от оператора, а названные лучшими по итогам зрительского голосования в соцсетях получили в подарок 4G-модемы от компании «МегаФон».
 
Досье ZRPRESS: ОАО «МегаФон» — один из ведущих российских универсальных операторов связи; Компания работает во всех сегментах телекоммуникационного рынка России. Лицензионная территория Дальневосточного филиала ОАО «МегаФон» (сеть «МегаФон» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири) занимает более 45% территории Российской Федерации (общей площадью более 8 миллионов квадратных километров). Это 9 субъектов Дальневосточного Федерального округа и 3 субъекта Сибирского Федерального округа: Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский, Приморский, Камчатский, Хабаровский края, Амурская, Иркутская, Магаданская, Сахалинская, Еврейская автономная области, Чукотский автономный округ. Количество абонентов «МегаФона» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири составляет более 4,8 млн.
 
 
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Теги: Мегафон  4g  интернет  уличное кино 






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