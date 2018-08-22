День Российского флага Приморье отмечает концертами и патриотическими акциями

В среду, 22 августа, во всех регионах России отмечают День государственного флага РФ.



Официальный символ России наряду с ее гербом и гимном – государственный флаг.



В Приморье его можно увидеть на зданиях всех государственных учреждений края, в том числе, Администрации Приморского края, Штаба Тихоокеанского флота, Морского вокзала и всех муниципальных администраций. Гордо реет государственный флаг и на кораблях Тихоокеанского флота.



Жители края ежегодно отмечают этот праздник торжественными митингами и концертами.



Так, во Владивостоке мероприятие состоялось в амфитеатре спортивной набережной. Жителей и гостей города поздравили представители власти, общественных организаций, молодежи. Далее по программе запланирован концерт и тематическая викторина с призами.



В Дальнегорске праздник состоится в доме культуры химиков, в Лесозаводске – в городском доме культуры.



На городской площади Дальнереченска пройдет праздничный концерт «Гордо реет триколор…».



В центре культуры Находки пройдет городской театрализованный праздник «Наша гордость – Российский флаг» в доме культуры «Восход», ЗАТО Фокино – концерт ко Дню государственного флага «И честь, и гордость, и отвага!».



Патриотические акции «Под флагом России» и праздничные концерты пройдут в поселениях Анучинского и Красноармейского районов. Цикл мероприятий, в том числе, интерактивное путешествие «Святыня Российской державы», пройдет в поселениях Ольгинского района.



Детская программа состоится в селе Веденка Дальнеречеснкого района. В селе Михайловка Михайловского района – познавательная программа для детей «Триколор моей страны».



Праздничные мероприятия пройдут и в парке культуры поселка Кавалерово Кавалеровского района, на центральной площади поселка Пограничный Пограничного района, в дворце культуры Пожарского района.



Патриотические акции также пройдут в библиотеках поселений Спасского и Октябрьского районов и во всех населенных пунктах Тернейского района.



20 января 1705 года Петром I был издан указ о размещении бело-сине-красного флага на торговых судах. В 1896 году, накануне коронации Николая II, петровскому триколору был официально присвоен статус государственного флага. В апреле 1918 года государственным флагом стало красное полотнище с золотой надписью РСФСР в левом верхнем углу.



22 августа 1991 года началась новая история флага России. Государственным флагом было признано прямоугольное полотнище с горизонтальными полосками белого, синего и красного цветов.



День Российского флага Приморье отмечает концертами и патриотическими акциями. 22 августа 2018 года



С 1994 года 22 августа было объявлено Днем государственного флага Российской Федерации.

Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)