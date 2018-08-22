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День Российского флага Приморье отмечает концертами и патриотическими акциями

22 Августа 2018, 18:00 | Приморье

В среду, 22 августа, во всех регионах России отмечают День государственного флага РФ.

Официальный символ России наряду с ее гербом и гимном – государственный флаг.

В Приморье его можно увидеть на зданиях всех государственных учреждений края, в том числе, Администрации Приморского края, Штаба Тихоокеанского флота, Морского вокзала и всех муниципальных администраций. Гордо реет государственный флаг и на кораблях Тихоокеанского флота.

Жители края ежегодно отмечают этот праздник торжественными митингами и концертами.

Так, во Владивостоке мероприятие состоялось в амфитеатре спортивной набережной. Жителей и гостей города поздравили представители власти, общественных организаций, молодежи. Далее по программе запланирован концерт и тематическая викторина с призами.

В Дальнегорске праздник состоится в доме культуры химиков, в Лесозаводске – в городском доме культуры.

На городской площади Дальнереченска пройдет праздничный концерт «Гордо реет триколор…».

В центре культуры Находки пройдет городской театрализованный праздник «Наша гордость – Российский флаг» в доме культуры «Восход», ЗАТО Фокино – концерт ко Дню государственного флага «И честь, и гордость, и отвага!».

Патриотические акции «Под флагом России» и праздничные концерты пройдут в поселениях Анучинского и Красноармейского районов. Цикл мероприятий, в том числе, интерактивное путешествие «Святыня Российской державы», пройдет в поселениях Ольгинского района.

Детская программа состоится в селе Веденка Дальнеречеснкого района. В селе Михайловка Михайловского района – познавательная программа для детей «Триколор моей страны».

Праздничные мероприятия пройдут и в парке культуры поселка Кавалерово Кавалеровского района, на центральной площади поселка Пограничный Пограничного района, в дворце культуры Пожарского района.

Патриотические акции также пройдут в библиотеках поселений Спасского и Октябрьского районов и во всех населенных пунктах Тернейского района.

20 января 1705 года Петром I был издан указ о размещении бело-сине-красного флага на торговых судах. В 1896 году, накануне коронации Николая II, петровскому триколору был официально присвоен статус государственного флага. В апреле 1918 года государственным флагом стало красное полотнище с золотой надписью РСФСР в левом верхнем углу.

22 августа 1991 года началась новая история флага России. Государственным флагом было признано прямоугольное полотнище с горизонтальными полосками белого, синего и красного цветов.

День Российского флага Приморье отмечает концертами и патриотическими акциями. 22 августа 2018 года

С 1994 года 22 августа было объявлено Днем государственного флага Российской Федерации.

Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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