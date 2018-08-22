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Референдум от лукавого
Борцы с предложенной властями пенсионной реформой рискуют не успеть с общероссийским опросом. Что, похоже, и предполагалось властями заранее
На минувшей неделе в Приморском крае зарегистрировали подгруппу, которая поддержала инициативу провести референдум об отношении россиян к пенсионной реформе. Инициаторами референдума в крае стали известные (и не очень) общественные деятели. Однако для того, чтобы общероссийский плебисцит состоялся, необходимо соблюсти целый ряд условий. Которые, скорее всего, не удастся выполнить до конца сентября – предполагаемого срока второго чтения «пенсионного» законопроекта в Госдуме РФ.
В начале августа Центризбирком РФ зарегистрировал несколько инициативных групп по проведению референдума о пенсионном возрасте. Формулировки вопросов, которые они предложили вынести на референдум, несколько отличаются, но суть их сводится к одному – россиянам предлагают сказать «да» или «нет» сохранению нынешнего возраста выхода на пенсию. Следующим шагом для инициаторов референдума является образование подгрупп на региональном уровне – их необходимо создать не менее чем в 43 субъектах РФ.
Одна из таких подгрупп в составе 108 человек на днях появилась и в Приморье. Ее основу составили представители различных общественных организаций края, в целом лояльных действующей власти. Вопрос, который поддержали приморские сторонники референдума, звучит так: «Вы за то, чтобы установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого граждане Российской Федерации получают право на назначение пенсии по старости, не повышался?»
Намерение создать свою инициативную группу по проведению референдума высказывали и приморские коммунисты. Однако по закону инициатором федерального референдума будет считаться та группа, которая быстрее остальных создаст свои «ячейки» в 43 регионах страны. Кроме того, если региональные избиркомы сочтут формулировки вопросов, предложенных новыми подгруппами, аналогичными той, что приведена выше, группы могут быть не зарегистрированы.
Наконец, в случае регистрации федеральной группы и ее подгрупп в 43 регионах инициаторам референдума предстоит собрать 2 млн подписей (но не более 50 тысяч в одном регионе) в поддержку референдума. На это отводится 45 дней. Таким образом, уже сейчас срок для сбора подписей в поддержку референдума выходит за пределы предполагаемого срока рассмотрения «пенсионного» законопроекта во втором чтении (24 сентября). А возможно, и в третьем – ведь утвердить изменения в пенсионное законодательство логично до того, как Госдума начнет рассматривать проект федерального бюджета на 2019 год.
Добавим, что ранее председатель Центризбиркома РФ Элла ПАМФИЛОВА прокомментировала возникновение региональных подгрупп инициативных групп по проведению всероссийского референдума.
- По итогам проведения собраний в 15 избирательных комиссий субъектов РФ поступили 20 ходатайств о регистрации региональных подгрупп по проведению референдума, – напомнила председатель ЦИК. – Я хочу, чтобы меня услышали создатели инициативных групп по проведению референдума. Пожалуйста, не плодите одинаковые по сути, но разные по форме вопросы. Уже есть зарегистрированные инициативные подгруппы, и чем больше их будет, тем меньше вероятность того, что кто-то дойдет до референдума. Объединяйтесь вокруг тех групп, где уже сформулированы вопросы.
На фото: Для того чтобы общероссийский плебисцит по пенсионной реформе состоялся, необходимо соблюсти целый ряд условий. Которые, скорее всего, не удастся выполнить в оговоренные законодательством сроки. Вышколенная Госдума все равно будет быстрее…
Фото Vl.Ru.
Андрей СЕРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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