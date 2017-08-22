"Меридианы" определились с начальством

Председателем жюри 15-го кинофестиваля «Меридианы Тихого» станет режиссер и сценарист Алла Сурикова, президентом - Сергей Жигунов

В начале сентября во Владивостоке традиционно состоится кинофестиваль «Меридианы Тихого», в этом году он станет юбилейным. Организаторы уже внесли некоторые изменения в программу фестиваля, к примеру, закрытие пройдет на площадке, с которой начинались «Меридианы». Ожидается приезд многих известных персон: российских и зарубежных режиссеров, деятелей кино и актеров голливудского масштаба.

Юбилейный 15-й кинофестиваль «Меридианы Тихого» пройдет в этом году с 9 по 15 сентября. Открытие состоится, как и в предыдущие годы, на Приморской сцене Мариинского театра. А вот церемония закрытия возвратилась в кинотеатр «Океан».

«Мы частично решили вернуться на нашу первую площадку в кинотеатр «Океан». Закрытие фестиваля пройдет именно там, на церемонию билеты продаваться не будут. В ней примут участие приглашенные люди, ценители кино. Однако, чтобы многие зрители смогли увидеть саму церемонию, для них в фойе кинотеатра будет организована трансляция. Там установят киноэкран, и кто захочет, сможет посмотреть церемонию», - рассказал директор кинофестиваля Ефим Звеняцкий.

Организаторы фестиваля определились с составом жюри. Его председателем станет известный российский режиссер и сценарист Алла Сурикова. Она создала за свою карьеру как режиссер более двадцати пяти фильмов. Среди ее работ - «Человек с бульвара Капуцинов» и «Ищите женщину» - комедии, признанные классикой советской кинематографии и снискавшие любовь самых взыскательных зрителей.

Кроме нее в состав жюри войдут известные зарубежные кинодеятели: Жуан Педру РОДРИГЕШ, Кристоф ТЕРХЕШТЕ, Шозу ИЧИЯМА, Якоб ВОНГ, Кван КЕН-ТХЕК. Все члены жюри являются титулованными экспертами в области кинематографии.

Президентом кинофестиваля станет известный российский режиссер, сценарист и актер Сергей Жигунов. Добавим, что в 2011 году артист приезжал во Владивосток на съемки сериала «Пираньи», в котором он сыграл одну из главных ролей.

Фильмами открытия станут две российские картины: «Напарник» и «Карп отмороженный». Первый фильм был снят во Владивостоке в 2015 году, в главной роли - Сергей Гармаш, в прокат фильм выйдет 14 сентября, поэтому у владивостокцев есть возможность первыми увидеть эту картину. Всего в программу кинофестиваля ожидается показ более 170 зарубежных и отечественных фильмов. Большинство фильмов программы кинофестиваля впервые будут показаны в России. В рамках смотра состоится тридцать шесть азиатских и десять мировых премьер.

Во время фестиваля покажут 30-минутный отрывок из уже нашумевшего фильма «Матильда» Алексея УЧИТЕЛЯ. Сам режиссер проведет мастер-класс. На фестивале планируются показ фильмов: «Три сестры» Юрия Грымова, «Холодное танго» Павла Чухрая, новых фильмов Бориса Хлебникова и Анны Меликян.

В этом году в основной конкурс программы войдут не только игровые фильмы, но и документальные. Связанно это с Годом экологии в России. По словам организаторов, большое количество документальных фильмов прислали из Мексики. Также организаторы решили сделать акцент на кинематографе Кореи и подготовили две программы «В фокусе - КНДР» и «В фокусе. Режиссер Хон Син Су». Специальные программы будут посвящены музыкальному кино материкового Китая и Гонконга и выдающимся кинематографистам.

Как отметили организаторы, на фестиваль они ждут итальянского режиссера Томмасо Моттолу с фильмом «Каренина и я». Фильм посвящен путешествию по России актрисы Герильд Моссет, которая приезжала во Владивосток и играла в спектакле «Анна Каренина» в театре им. Горького. Главную роль в художественно-документальном фильме сыграла сама норвежская актриса.

Почетными гостями «Меридианов» станет французская актриса Фанни АРДАН, российские режиссеры и актеры Кирилл РАЗГОЛОВ, Павел ЛУНГИН, Алексей Учитель, Мария АРОНОВА и многие другие. В числе иностранных гостей ждут Рока БРИННЕРА, сын Юла БРИННЕРА, вдова Алексея БАЛАБАНОВА Надежда БАЛАБАНОВА (на первом фестивале во Владивостоке был представлен его фильм «Река») и другие известные лица.