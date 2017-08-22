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В четверг в Приморье пройдут сильные дожди
Ожидается выпадения осадков количеством до 50 мм за 12 часов и менее, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру».
По уточненным данным, предположение о возникновении над Китаем активного циклона, смещающегося в восточном, северо-восточном направлении, подтверждается. Ожидается, что 24 августа данный циклон выйдет на территорию Хабаровского края, а через Приморский край пройдет связанный с ним атмосферный фронт.
Согласно прогнозам, 24 августа в Приморье пройдут сильные дожди с количеством 15–49 мм за 12 часов и менее, которые наиболее вероятны ночью в южной половине края, а днем — в северной.
Суммарно количество выпавших осадков может достичь 0,5–1,5 декадных норм. Дожди будут сопровождаться локальными грозами и кратковременным усилением ветра до 12–17 м/с.
Дожди остановят спад воды на реках края и сформируют дождевые паводки с подъемом уровня воды до 0,5–1,5 м, подтоплением пониженных участков пойм, лугов, сенокосов, дорог местного значения.
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