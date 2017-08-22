Жителям Приморья выставили ошибочные налоговые уведомления

Сводные налоговые уведомления об уплате имущественных налогов за 2016 год, пришедшие жителям Приморья по почте, содержат ошибки. Подобная ситуация сложилась во многих регионах России. В Управлении ФНС России по Приморскому краю деловой газете «Золотой Рог» сообщили, что в ближайшее время все положенные разъяснения будут предоставлены.

Срок уплаты налогов на имущество, землю, транспорт наступает лишь 1 декабря 2017 года, за это время все недоразумения должны быть разрешены.

При этом вопросов действительно много, так как суммы налогов в последнее время практически не повышались. Специалисты налоговой службы отмечают, что новый расчет налога на имущество по кадастровой стоимости, которая выше инвентаризационной, в Приморье еще не действует. В крае налоговой базой для расчета имущественного налога для физических лиц по-прежнему остается стоимость, полученная при инвентаризации объектов недвижимости. Сумма налога на имущество может быть не много увеличена за счет ежегодного коэффициента - дефлятора. Не изменились ставки транспортного и земельного налогов.

Некоторые налогоплательщики получили сводные налоговые уведомления, где указаны квартиры, автомобили, земельные участки, собственниками которых граждане уже не являются. На предварительном этапе Управление ФНС России по Приморскому краю в качестве одного из способов разрешить вопросы по начислению налогов за несколько объектов налогообложения предлагает посетить районную налоговую инспекцию по месту жительства и захватить все уточняющие документы, касающиеся объектов собственности и утраты права на них, и таким образом внести ясность. К слову, налоговая служба имеет право взыскивать налоги за три предыдущих года, и вполне возможно, что ряд вопросов связан с рядовыми ситуациями.

Пенсионеры, имеющие несколько объектов собственности или долей в них, также получили уведомления об уплате без расчета льгот по налогообложению, как обычные налогоплательщики. В таких случаях сумма налога порой увеличилась в два-три раза.

Напомним, что до 2014 года эта категория плательщиков была полностью освобождена от уплаты имущественных налогов, независимо от количества объектов. Теперь освобождение касается только одного объекта собственности. Например, гражданин пенсионного возраста имеет одну квартиру в 100% собственности и 50%-ю долю в другой. Налоговое уведомление, как правило, должно содержать сумму налога за меньший объект.

Освобождение по одному объекту налогообложения для пенсионеров распространяется на квартиры и комнаты, жилые дома; помещения и сооружения, используемые в профессиональной творческой деятельности (например, мастерские художников); хозяйственные строения и сооружения площадью не выше 50 кв. м, расположенные на дачных, садовых и других земельных участках; гаражи и машиноместа. В законе есть и исключения, переписать особенно дорогую собственность на пенсионера и не платить налоги не получится. Льгота не распространяется на дорогие объекты недвижимости, кадастровая стоимость которых превышает 300 млн рублей.

Как рассказывают жители Владивостока, получившие по почте налоговые уведомления, кроме сумм налогов, к которым, безусловно, также присутствуют вопросы при оплате в банках или в почтовых отделениях выявили другие ошибки: штрих-коды с уведомлений не считываются, и оплата совершена быть не может.

Из Кемерово - «с приветом»

Кстати, получение налоговых уведомлений от филиала ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России в Кемеровской области несколько настораживает плательщиков, много лет получавших документы по почте из районных налоговых инспекций по месту жительства.

Однако с 2015 года с целью оптимизации процесса рассылки - все россияне получают уведомления именно из Кемерово, этот централизованный порядок уже закреплен. Смущает и тот факт, что части приморцев уведомления приходят на домашний адрес, а другие вынуждены идти в почтовые отделения для получения писем из ФКУ «Налог-Сервис». Как рассказали в УФПС Приморского края филиал ФГУП «Почта России», налоговое уведомление должно вручаться лично в руки адресату, иначе оно будет ждать владельца недвижимости в почтовом отделении. Но, как видим, способ доставки, к сожалению, разнится.

Время заходить в кабинет

Любопытно, что налоговые уведомления приморцев, воспользовавшихся сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» (далее – личный кабинет), содержат точные данные как по суммам, так и по объектам налогообложения. С прошлого года им не приходят уведомления по почте, а формируются лишь на странице www.nalog.ru.

К такому сервису в Приморье подключают в любой районной налоговой инспекции, независимо от прописки, за 15-20 минут, в итоге доступ к личным кабинетам уже получили 143699 пользователей. Вместе с тем только общее количество жителей Владивостока, которые учтены в базе по уплате земельного налога, составляет 26 529 плательщиков, по имущественному налогу на жилые дома и квартиры, машино-места, гаражи и т.д. – 321 201 плательщик (по данным www.nalog.ru). Соразмерному количеству, исключая льготников-пенсионеров с одним объектам налогообложения, должно приходить налоговое уведомление на уплату налогу или быть сформировано в личном кабинете.

При наличии паспорта и свидетельства ИНН (номер которого станет впоследствии логином) гражданину выдадут регистрационную карту, где будет указан логин и пароль. Срок действия пароля, выданного в налоговой инспекции один месяц, и если в течение этого времени пользователь не заходил на сайт или потерял свою регистрационную карту с данными, то придется вновь приходить в налоговую. Поэтому специалисты налоговой службы советуют сформировать новый пароль сразу после входа на страницу.

Также войти в личный кабинет можно с помощью реквизитов доступа, используемых для авторизации на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Тонкости электронного доступа

В итоге в личном кабинете можно решить все проблемные вопросы по неверно засчитанным суммам налога, объектам налогообложения, направить заявление о зачете переплаты одного налога за другой. Очень часто ответ от районных налоговых инспекций в личный кабинет в Приморском крае поступает в течение недели - в нем формируется новое уведомление или просто сообщается об исправлении ошибки. По правилам такой ответ должен поступить не позже 30 дней после обращения. Уведомление о принятии вопроса в разработку приходит налогоплательщику моментально на его электронную почту. Кроме того, и оплату налогов можно произвести также через личный кабинет в режиме онлайн по банковской карте или распечатать сформированные документы, чтобы произвести оплату наличными в любой кредитной организации или почтовом отделении.

Вместе с тем, чтобы разъяснить все вопросы, касающееся пришедших налоговых уведомлений, Дни открытых дверей для граждан по вопросам уплаты имущественных налогов, информирования о налоговых льготах по налогам пройдут в районных налоговых инспекциях Приморья. 25 августа с 9:00 до 16:45 часов, 26 августа с 10:00 до 15:00) По словам начальника отдела работы с налогоплательщиками Управления ФНС России по Приморскому краю Ирины ТАБАКОВОЙ, в мероприятии в обязательном порядке будут участвовать компетентные сотрудники камеральных отделов, которые в течение 25 и 26 августа проведут информирование физических лиц, обратившихся в инспекцию.

Редакция деловой газеты «Золотой Рог» продолжит следить за ситуацией и опубликует официальные объяснения о том, как решится вопрос с ошибочными налоговыми уведомлениями.