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Сегодня в Приморье везде будут идти дожди
Сегодня днем погодные условия в Приморье обусловливает поле пониженного давления. Циклон продолжит свое движение на северо-восток по акватории Японского моря вблизи южного побережья Приморья и вечером выйдет в район около юго-востока края. Местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Температурный фон существенно не изменится.
Вчера днем воздух в крае прогрелся до +26…+31 °C, на побережье до +20…+27 °C. На восточном побережье местами отмечались туманы. Минувшая ночь тоже выдалась теплой, преобладала температура воздуха +15…+19 °C, на севере центральных районов было прохладней: +10…+16 °C. На юго-западе начался небольшой дождь.
Во Владивостоке будет преобладать погода с переменной облачностью, во второй половине дня пройдет дождь. Воздух прогреется до +22 °C.
Завтра, характер погоды начнет меняться. По мере дальнейшего смещения циклона на северо-восток, дожди в Приморье начнут прекращаться. Фон ночных и дневных температур воздуха останется без изменений.
Во Владивостоке ночью преимущественно без осадков. Температура воздуха при северо-западном ветре в ночные часы составит +18…+20 °C, днем осадки маловероятны, воздух прогреется до +24…+26 °C.
Газета "Золотой Рог", Владивосток, ZRPRESS.RU, Владивосток.
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