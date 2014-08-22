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Приморье возобновляет полеты в северные районы с сегодняшнего дня
Пассажирские авиаперевозки в северные территории Приморья возобновится с 22 августа. Такую задачу поставил глава Приморского края Владимир Миклушевский.
Глава региона сегодня, 21 августа провел совещание с представителями приморских авиакомпаний и профильных департамента краевой администрации.
Начиная совещание Владимир Миклушевский подчеркнул, что придает огромное развитие малой авиации в регионе и сложившаяся сегодня ситуация с перебоями рейсов из северных территорий - недопустима.
«У меня однозначная позиция - приморцы должны иметь возможность продолжать летать по привычным маршрутам. Администрация края готова продолжать субсидировать местные авиаперевозки», - подчеркнул глава региона.
Напомним, ранее 4 рейса в неделю на север Приморья выполняла компания «Владивосток Авиа» на вертолете Ми-8. Однако на прошлой неделе Росавиация отозвала у авиакомпании сертификат, позволяющий возить пассажиров. На совещании было принято решение, что теперь полеты будет осуществлять компания «Дальнереченск Авиа».
Владимир Миклушевский дал поручение возобновить перевозки уже с завтрашнего дня.
Как сообщил директор авиакомпании Николай Титов, завтра на маршрут готов выйти самолет Ан-2. Вместо вертолета Ми-8 он продолжит выполнять рейсы по маршрутам. Самолет будет летать в поселки Терней, Акзу, Светлое, Единка и Самарга.
Глава региона подчеркнул, что цена полета для пассажиров должна остаться неизменной.
Владимиру Миклушевскому доложили, что стоимость билета не будет увеличена. По словам директора «Дальнереченск Авиа» полеты на Ан-2 будут выполнять до сентября. Далее его сменит вертолет Ми-8.
Глава региона отметил, что это - временная схема.
«Осенью завершается все необходимые процедуры по постановке на маршрут купленных в Приморье самолетов DHC-6. Они предназначены, в том числе, для авиаперевозок в северные районы края. Мы постараемся, чтобы новые самолеты вышли на маршруты как можно скорее», - подчеркнул Владимир Миклушевский.
Газета "Золотой Рог", Владивосток, ZRPRESS.RU, Владивосток.
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