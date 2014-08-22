www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.22 р. 100 JPY: 57.35 р.
EUR: 75.23 р. 10 CNY: 94.95 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Приморье возобновляет полеты в северные районы с сегодняшнего дня

22 Августа 2014, 12:22 | Приморье

Пассажирские авиаперевозки в северные территории Приморья возобновится с 22 августа. Такую задачу поставил глава Приморского края Владимир Миклушевский.

Глава региона сегодня, 21 августа провел  совещание с представителями приморских авиакомпаний и профильных департамента краевой администрации.

Начиная совещание  Владимир Миклушевский подчеркнул, что придает огромное развитие малой авиации в регионе и сложившаяся сегодня ситуация с перебоями рейсов из северных территорий - недопустима.

«У меня однозначная позиция - приморцы должны иметь возможность продолжать летать по привычным маршрутам. Администрация края готова продолжать субсидировать местные авиаперевозки», - подчеркнул глава региона.

Напомним, ранее 4 рейса в неделю на север Приморья выполняла компания «Владивосток Авиа» на вертолете Ми-8. Однако на прошлой неделе Росавиация отозвала у авиакомпании сертификат, позволяющий возить пассажиров. На совещании было принято решение, что теперь полеты будет осуществлять компания «Дальнереченск Авиа».

Владимир Миклушевский дал поручение возобновить перевозки уже с завтрашнего дня.

Как сообщил директор авиакомпании Николай Титов, завтра на маршрут готов выйти самолет Ан-2. Вместо вертолета Ми-8 он продолжит выполнять рейсы по маршрутам. Самолет будет летать в поселки Терней, Акзу, Светлое, Единка и Самарга.

Глава региона подчеркнул, что цена полета для пассажиров должна остаться неизменной.

Владимиру Миклушевскому доложили, что стоимость билета не будет увеличена. По словам директора «Дальнереченск Авиа» полеты на Ан-2 будут выполнять до сентября. Далее его сменит вертолет Ми-8.

Глава региона отметил, что это - временная схема.

«Осенью завершается все необходимые процедуры по постановке на маршрут купленных в Приморье самолетов DHC-6. Они предназначены, в том числе, для авиаперевозок в северные районы края. Мы постараемся, чтобы новые самолеты вышли на маршруты как можно скорее», - подчеркнул Владимир Миклушевский.

Газета "Золотой Рог", Владивосток,  ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор:
Теги: ми-8  полеты  миклцшевский  Владивосток авиа  север 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru