www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.22 р. 100 JPY: 57.35 р.
EUR: 75.23 р. 10 CNY: 94.95 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Вопрос закрытия двух приморских поселков рассмотрят в Минрегионе

22 Августа 2014, 09:02 | Приморье

Глава региона Владимир Миклушевский обратился к министру регионального развития Игорю Слюняеву – ускорить рассмотрение вопроса о закрытии двух сел в Красноармейском районе.

Соответствующее обращение было направлено в Минрегион на этой неделе. В письме речь идет о закрытии двух сел района – Таежное и Молодежное. Сейчас здесь проживают 209 семей, все они давно проголосовали за закрытие поселков.

Во время «Большого проезда» Владимира Миклушевского в Красноармейском районе к нему обратилась местная жительница. Она рассказала, что уже несколько лет занимается закрытием сел Таежное и Молодежное, но до сих пор на федеральном уровне это решение не принято.

«Условий жизни там никаких - из связи один таксофон на улице на два села, здравоохранения и милиции нет вообще, и даже школы нет», - отметила она.

Владимир Миклушевский сообщил, что на краевом уровне уже принят документ, который позволит закрыть два поселка, сейчас все бумаги проходят согласование в Москве.

«Я знаю, что для закрытия поселков необходимо 450 миллионов, эти средства должны быть предусмотрены в федеральном бюджете уже в этом году. А значит, все документы будут подписаны в ближайшее время», - заявил глава региона.

Газета "Золотой Рог", Владивосток,  ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

Автор:
Теги: таежное  закрытие  молодежное  минрегион  село 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru