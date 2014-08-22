Вопрос закрытия двух приморских поселков рассмотрят в Минрегионе

Глава региона Владимир Миклушевский обратился к министру регионального развития Игорю Слюняеву – ускорить рассмотрение вопроса о закрытии двух сел в Красноармейском районе.

Соответствующее обращение было направлено в Минрегион на этой неделе. В письме речь идет о закрытии двух сел района – Таежное и Молодежное. Сейчас здесь проживают 209 семей, все они давно проголосовали за закрытие поселков.

Во время «Большого проезда» Владимира Миклушевского в Красноармейском районе к нему обратилась местная жительница. Она рассказала, что уже несколько лет занимается закрытием сел Таежное и Молодежное, но до сих пор на федеральном уровне это решение не принято.

«Условий жизни там никаких - из связи один таксофон на улице на два села, здравоохранения и милиции нет вообще, и даже школы нет», - отметила она.

Владимир Миклушевский сообщил, что на краевом уровне уже принят документ, который позволит закрыть два поселка, сейчас все бумаги проходят согласование в Москве.

«Я знаю, что для закрытия поселков необходимо 450 миллионов, эти средства должны быть предусмотрены в федеральном бюджете уже в этом году. А значит, все документы будут подписаны в ближайшее время», - заявил глава региона.

Газета "Золотой Рог", Владивосток, ZRPRESS.RU, Владивосток.