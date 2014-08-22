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Украинских беженцев накормили приморскими морепродуктами
Морепродукты в качестве гуманиарной помощи получили граждане Украины, проживающие в пункте временного размещения на острове Русский.
Как сообщили в краевом департаменте рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов, гуманитарную помощь беженцам оказали рыболовецкие колхозы «Приморец» и «Тихий океан».
В наборах – продукция собственного изготовления – салаты с морепродуктами, пресервы, копченая и солёная рыба. Стоимость продукции – 220 тысяч рублей.
Продуктовые наборы переданы в администрацию пункта временного размещения и будут распределены среди граждан, вынужденно покинувших Украину.
Напомним, пункт временного размещения ПВР открыт на базе общежития №8 кампуса ДВФУ на острове Русский. Попасть сюда могут граждане, вынужденно покинувшие Украину и прибывшие в Приморье.
Количество проживающих в пункте украинцев постоянно меняется.
Помимо проживания и питания, для постояльцев ПВР организовано медицинское обслуживание. Здесь работает бригада специалистов для ускоренного проведения медицинского освидетельствования прибывших из Украины граждан. В ее состав входят врач-нарколог, фтизиатр, дерматовенеролог, инфекционист, терапевт, а также медицинские сестры для забора материала на исследование. На месте работает передвижной флюорограф
Газета "Золотой Рог", Владивосток, ZRPRESS.RU, Владивосток.
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