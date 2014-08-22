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Украинских беженцев накормили приморскими морепродуктами

22 Августа 2014, 08:30 | Приморье

Морепродукты в качестве гуманиарной помощи получили граждане Украины, проживающие в пункте временного размещения на острове Русский.

Как сообщили в краевом департаменте рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов, гуманитарную помощь беженцам оказали рыболовецкие колхозы «Приморец» и «Тихий океан».

В наборах – продукция собственного изготовления – салаты с морепродуктами, пресервы, копченая и солёная рыба. Стоимость продукции – 220 тысяч рублей.

Продуктовые наборы переданы в администрацию пункта временного размещения и будут распределены среди граждан, вынужденно покинувших Украину.

Напомним, пункт временного размещения ПВР открыт на базе общежития №8 кампуса ДВФУ на острове Русский. Попасть сюда могут граждане, вынужденно покинувшие Украину и прибывшие в Приморье.

Количество проживающих в пункте украинцев постоянно меняется.

Помимо проживания и питания, для постояльцев ПВР организовано медицинское обслуживание. Здесь работает бригада специалистов для ускоренного проведения медицинского освидетельствования прибывших из Украины граждан. В ее состав входят врач-нарколог, фтизиатр, дерматовенеролог, инфекционист, терапевт, а также медицинские сестры для забора материала на исследование. На месте работает передвижной флюорограф

Газета "Золотой Рог", Владивосток,  ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

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Теги: гуманитарная помощь  беженцы  Украина 



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Комментарии

  • Псевдоним11:13, 22.08.2014#

    У неё такое лицо, будто на тарелке уууй увидела. . .

  • краб04:28, 23.08.2014#

    Это наверное фотокорр ее попросил сделать такое лицо.

  • приморский11:27, 22.08.2014#

    В Приморье беженцев нет !

  • 1111:39, 22.08.2014#

    Есть, есть. Приезжай, тебя тоже накормим. И лицо такое же будет! ;-)) Вы ж там слаще сала ничего не видели.

  • Псевдоним12:44, 23.08.2014#

    Ага, а своих за бабки кормят. Все для других. А своим х на палочке

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