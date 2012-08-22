Приморью помогут встретить соотечественников

Наибольшую поддержку соотечественников, готовых вернуться в Россию из-за рубежа, среди дальневосточных регионов получит Приморский край.

Из федерального бюджета за реализацию по состоянию на 1 января 2012 года региональной программы переселения регион получит более 3 млн рублей в качестве субсидий. Средства, выделяемые по программе, идут на возмещение расходов на переезд и провоз имущества, выплату подъемных и пр. В Приморье стремятся переехать в основном граждане Таджикистана (27%), Армении (21%), Узбекистана (19%) и Украины (9%). По словам заместителя начальника управления центра занятости населения Максима НАСТИЧА, за семь месяцев 2012 года население края увеличилось на 730 человек.

«Золотой Рог».