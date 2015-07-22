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Во Владивостоке Амурский залив готовят к празднованию Дня военно-морского флота

22 Июля 2015, 18:53 | Приморье

Вспомогательные суда Тихоокеанского флота завершают подготовку акватории Амурского залива к проведению морского парада и водно-спортивного праздника, посвященного Дню военно-морского флота, сообщил газете "Золотой Рог" Роман Мартов, капитан 1 ранга, начальник отдела информационного обеспечения  (г. Владивосток) пресс-службы ВВО.

Всего в Амурском заливе уже установлено более 20 массивов и бочек, к которым 23 июля пришвартуются в линию парада более 10 боевых кораблей, подводных лодок и специальных судов Тихоокеанского флота.

Тем временем в главной базе Тихоокеанского флота с  полным ходом идут  репетиции празднования дня Военно-морского флота, который состоится 26 июля на водной станции ТОФ.

Тренировки  праздника проходят на водной станции ТОФ по понедельникам, средам и пятницам. Расчеты из личного состава гарнизона отрабатывают различные эпизоды представления: морскую часть, высадку на воду, береговую составляющую.

Досье "Золотого Рога": День Военно-Морского Флота был установлен 22 июня 1939 года постановлением СНК СССР и ЦК ВКПб, и с тех пор отмечается в последнее воскресенье июля, уже на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях» и последующих законодательных актов. Это один из самых любимых и уважаемых в России праздников.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: день вмф  ТОФ  праздник 



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