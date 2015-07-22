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Тренер из Калифорнии проведет мастер-классы для бейсболистов Владивостока, Артема и Находки
22 Июля 2015, 16:50 | Приморье
С 22 по 30 июля тренер Ник Каппуччилли (Nick Cappuсcilli), представляющий бейсбольную школу «Лайфлетикс» (Lifeletics) из Калифорнии, проведет мастер-классы для детских бейсбольных команд Владивостока, Артема и Находки, а также семинары для тренеров и взрослых игроков, сообщили газете "Золотой Рог" в Генеральном консульстве США во Владивостоке.
Приезд американского специалиста во Владивосток стал возможен благодаря сотрудничеству Генерального консульства США с Федерациями бейсбола Приморского края, Владивостока и бейсбольным клубом «Тигры».
Ник Каппуччилли прибывает во Владивосток из Китая, где он проводил тренировки и мастер-классы в Центре развития бейсбола в Шанхае.
«В прошлом году Ник Каппуччилли уже побывал во Владивостоке, и его мастер-классы в летнем спортивном лагере детской команды «Тигры» прошли с огромным успехом, - рассказывает Эрик Пагнер, консул по связям с общественностью. – Поэтому Консульство поддержало предложение бейсбольных федераций региона провести еще один проект спортивной дипломатии не только во Владивостоке, но и других городах Приморья. Тем более, что Ник известен как тренер, умеющий найти общий язык с ребятами из любой точки планеты».
Тренерским кредо Ника Каппуччилли является убеждение, что бейсбол – это школа жизни, и занятия этим видом спорта оказывают огромное влияние на успехи в школе, в семье и в бизнесе. «Еще одним аспектом бейсбола, отражающим реальную жизнь, является то, что он объединяет людей, - говорит Ник Капппуччилли. – Успеха в этом виде спорта добиваются лишь те команды, где индивидуальность каждого игрока подчинена достижению общей цели».
Ник Каппуччилли играл в командах различных бейсбольных лиг Соединенных Штатов Америки; в 2003, 2004 и 2006 годах он выбирался капитаном команды «Чарджерз» (Хантингтон Бич). В качестве игрока и тренера он объездил практически все штаты США, делился своим опытом и знаниями в 15 странах мира.
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