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Онлайн-камеры в Приморье во время ЕГЭ записали более 10 терабайт видеоинформации

22 Июля 2015, 16:39 | Приморье

«Ростелеком» обеспечил бесперебойную видеотрансляцию всего периода ЕГЭ-2015 в Приморском крае. Для реализации проекта была задействована собственная сетевая инфраструктура компании. За весь период проведения ЕГЭ в Приморье не было ни одного технологического сбоя системы видеонаблюдения – больше месяца непрерывной трансляции были отработаны в штатном режиме, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-лудбу компании.

В 2015 году количество приморских школ, где проводилось ЕГЭ и требовалось обеспечить видеонаблюдение в аудиториях, выросло почти в два раза: с 51 до 95 учреждений.

«Многие из этих школ находятся в отдаленных населенных пунктах. Тем не менее, к началу единого экзамена в мае 2015 года, все аудитории, где проводились экзамены, были оснащены видеокамерами», - сообщил директор департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края Илья Красильников.

Для реализации проекта «Ростелеком» задействовал собственную сетевую инфраструктуру на территории всей страны. Видеосерверы были развернуты в 10 Центрах обработки данных «Ростелекома.

«Ростелеком» имеет огромный опыт и всю необходимую инфраструктуру для реализации подобных проектов, - отметил директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов. - Для видеонаблюдения за проведением Единого государственного экзамена в Приморском крае «Ростелеком» установил 1021 программно-аппаратных комплексов. Из них 517 работали в режиме online. При реализации проекта мы осознавали высокую степень ответственности, которую взяли на себя. В каждом пункте было организовано дежурство специалистов «Ростелекома» для оперативного устранения возможных технических неполадок. Кроме того, в Компании работала «горячая линия техподдержки» для удаленного урегулирования вопросов по эксплуатации оборудования.

Для обеспечения бесперебойной работы систем по всему краю было задействовано свыше 500 каналов связи с различной пропускной способностью. Всего за время проведения ЕГЭ-2015 в Приморье без потерь было обработано и передано около 10 терабайт видеотрафика с онлайн-камер. Вся информация будет храниться в едином центре обработки данных «Ростелекома» в Хабаровске.

Видео со всех регионов страны транслировалось на портал SMOTRIEGE.RU, который работает с 23 марта – с начала проведения досрочного периода экзаменов. С помощью портала за ходом проведения экзамена следили специально аккредитованные Рособрнадзором общественные наблюдатели. Их обучение провели сотрудники «Ростелекома». Видеозаписи с ЕГЭ будут доступны наблюдателям на портале до конца 2015 года.

Для поддержки пользователей портала «Ростелеком» открыл единую федеральную «горячую линию» с номером 8-800-100-43-12, которая работала в режиме 24/7 в течение 134 дней. Звонки, поступающие на этот номер, были бесплатными. За весь период проведения ЕГЭ-2015 операторы колл-центра оказали более 5 тыс консультаций.

«Ростелеком» и Рособрнадзор заключили государственный контракт на оказание услуг по организации видеонаблюдения при проведении Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ) на территории Российской Федерации в 2015 году. Сумма заключенного федерального контракта составила 200 млн рублей. Сроки реализации контракта - с 14 февраля по 30 сентября 2015 года.

Досье "Золотого  Рога": Приморский филиал  ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных  филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».

 

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Теги: ЕГЭ  Ростелеком 



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