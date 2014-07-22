Лаосская молодежь жаждет учиться во Владивостоке

Владивосток посетила делегация Министерства образования и спорта Лаосской Народно-Демократической Республики, в которую вошли ректоры крупнейших университетов страны.

Пребывание лаосцев в столице Приморья началось со знакомства с кампусом Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. Ректорам было интересно увидеть, в каких условиях будут жить их студенты во Владивостоке, ведь в рамках двустороннего соглашения, заключенного между нашими странами, шестеро ребят из Лаоса в 2014 году будут учиться во ВГУЭС.

Стоит отметить, что члены делегации очень высоко оценили новый кампус университета, его удобство, чистоту и оснащенность.

На встрече с региональными властями и руководством ВГУЭС, которая состоялась после экскурсии по вузу, выяснилось, что среди ректоров университетов Лаоса есть неплохо владеющие русским языком – много лет назад они учились в советских вузах и сохранили самые теплые воспоминания о России, ее языке и культуре.

Как отметил заместитель министра образования Лаоса г-н Конгси СЕННГМАНИ: «Лаосские студенты, которые приедут во Владивосток, сначала должны как можно лучше выучить русский язык, а уже потом изучать специальность, по которой получат диплом». Этот лаосский чиновник, который сам получил образование в СССР, очень бы хотел, чтобы нынешняя молодежь его страны полюбила русский язык и стремилась его изучать также, как когда-то его поколение.

А пока интерес к русскому языку в Лаосе не слишком высок, из шести студентов, получивших грант на обучение во Владивостоке, только один выбрал языковой факультет. Остальные ребята решили изучать экономику и туризм.

«На территории Лаоса расположены объекты всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Мы работаем над увеличением турпотока из разных стран и рассчитываем, что познакомиться с достопримечательностями в Лаос приедут туристы из России в том числе. Поэтому, нам очень нужны специалисты в этой области, хорошо владеющие русским языком», - объяснил выбор ребят ректор университета «Супханувонг» г-н Кхампхаай СИСАВАН.

В этом году ВГУЭС может предложить студентам из Лаоса обучение только по программе бакалавра. В перспективе – обучение по магистерским программам на английском языке, совместная разработка образовательных программ и, конечно, обмены студентов и преподавателей.

Примечательно, что современные лаосские студенты заинтересованы в обучении в России и готовы ехать именно во Владивосток, так как для них прилететь сюда намного ближе и дешевле. Как рассказали члены делегации, в Министерство образования Лаоса было подано 27 заявлений на обучение во Владивостоке в 2014 году, и только один студент выбрал Москву.

Анастасия КРАСИЛЬНИКОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.