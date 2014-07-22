На вопросы «Золотого Рога» ответил гостивший в Приморье посол Индии в России

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Индия в Российской Федерации Пунди Шринивасан РАГХАВАН на прошлой неделе впервые посетил Владивосток.

В эксклюзивном интервью «Золотому Рогу» он рассказал о перспективах сотрудничества между нашими странами и поделился своими впечатлениями о столице Приморья.

- Господин посол, чем для Индии интересно Приморье? Какие области сотрудничества вы считаете приоритетными и перспективными?

- Для нас Владивосток – это прежде всего ворота на Дальний Восток России. Именно отсюда можно кратчайшим морским путем попасть в восточную часть Индии. Сейчас основная часть грузов доставляется через Санкт-Петербург, что весьма нерационально. Поэтому надеюсь на увеличение грузооборота и товарных потоков между нашими странами через ваш незамерзающий порт. И здесь я прежде всего говорю об экспорте дальневосточного угля, сжиженного газа, нефтепродуктов. Кстати, некоторые индийские угледобывающие компании готовы инвестировать в приморские угледобывающие производства.

Учитывая, что военную технику Индия закупает преимущественно в России, нас интересует сотрудничество в области судоремонта. Кстати, один из кораблей, которые прибыли с дружественным визитом во Владивосток и сейчас проводят совместные учения у берегов Приморья, куплен в РФ.

- Вы первый раз во Владивостоке, каковы ваши впечатления о городе?

- Первое, на что я обратил внимание, – Владивосток не похож ни на один российский город. Здесь своя особенная атмосфера, сразу чувствуешь, что этот город с характером. Перед поездкой я изучил историю возникновения и развития Владивостока и, как мне кажется, понял причину этой уникальности. Я уже посетил основные достопримечательности города, сегодня был в университете на острове Русском.

- И как впечатления от увиденного на острове? Индия рассматривает возможность сотрудничества с ДВФУ?

- Индия давно и плодотворно сотрудничает с ведущими российским университетами в области образования. Больше всего нас интересует подготовка медицинского персонала, сейчас она ведется на базе ведущих медицинских вузов западной части России. Медицинский центр, который я увидел на острове Русском, меня также впечатлил, и я надеюсь, что теперь индийские студенты будут обучаться на базе ДВФУ медицине и биомедицине.

- Какова позиция Индии относительно санкций против России, введенных США и некоторыми странами Запада?

- Скажу одно – Индия никогда не поддерживала и не собирается поддерживать санкции против России.

- Россия и Индия давние друзья, но сейчас у нашей страны возник еще один сильный союзник – Китай. Как вы относитесь к этому зарождающемуся альянсу? Не повлияет ли он на российско-индийские отношения?

- Как вы уже отметили, взаимовыгодное сотрудничество между Индией и Россией длится уже не одно десятилетие в таких отраслях, как ядерная энергетика, вооружение, политика и другие. И на эту дружбу уже не могут повлиять никакие альянсы с другими странами.

- Как индийская сторона оценивает решение о создании в противовес МВФ банка развития на базе БРИКС?

- Мы очень рады решению о создании банка БРИКС, ведь именно Индия впервые предложила его создание в 2012 году. Уверен, что банк откроет новые горизонты для развивающихся стран и создаст предпосылки для эффективной защиты наших стран от кризисов на финансовых рынках.

- Спасибо за беседу, господин посол.

Напомним, визит индийского посла во Владивосток был приурочен к военным учениям «Инда-2014», которые прошли в заливе Петра Великого. От Тихоокеанского флота в учении задействованы гвардейский ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Виноградов», большой десантный корабль «Пересвет» и суда обеспечения. Со стороны Индии – отряд кораблей, состоящий из эсминца «Ранвиджай», фрегата «Шивалик» и судна снабжения «Шахти». Активно привлекалась морская и палубная авиация ТОФ и ВМС Индии.

Моряки обеих стран участвовали в церемониальных, культурных и спортивных мероприятиях. Для офицерского состава вечером 15 июля прошел торжественный прием на фрегате «Шивалик».

Приветствуя гостей, контр-адмирал, командующий Восточным флотом Индии АтулКумарДжайн рассказал, что подходить к Владивостоку индийским кораблям пришлось почти вслепую, в глухом тумане.

«Но каково было мое удивление, когда вдруг туман рассеялся и засияло солнце. И уже второй день во Владивостоке стоит жара, как в Индии, что, несомненно, символизирует перспективу наших теплых дружеских отношений», - отметил он.

В подтверждение этой самой дружбы индийские моряки сплясали «Калинку» и спели «Миленький ты мой».

Анастасия КРАСИЛЬНИКОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.