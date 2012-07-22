В Приморье работают честные и добропорядочные приставы

ПРИМОРЬЕ, 22 июля, ZRPRESS. При осуществлении принудительного привода судебным приставом по ОУПДС отдела судебных приставов по Пограничному району Алексеем Скороходом был найден на улице пакет с документами.

В результате розыскных мер вскоре нашелся хозяин пропажи. Им оказался председатель административной комиссии Пограничного района Приморского края Коваленко Г.Н. В этот же день документы были возвращены законному владельцу.

Счастливый владелец документов Коваленко обратился к руководству отдела судебных приставов со словами благодарности и просьбой поощрить судебного пристава по ОУПДС Алексея Скорохода за честность и добропорядочность.

«Золотой Рог».