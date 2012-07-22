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В Приморье работают честные и добропорядочные приставы
22 Июля 2012, 02:39 | Приморье
ПРИМОРЬЕ, 22 июля, ZRPRESS. При осуществлении принудительного привода судебным приставом по ОУПДС отдела судебных приставов по Пограничному району Алексеем Скороходом был найден на улице пакет с документами.
В результате розыскных мер вскоре нашелся хозяин пропажи. Им оказался председатель административной комиссии Пограничного района Приморского края Коваленко Г.Н. В этот же день документы были возвращены законному владельцу.
Счастливый владелец документов Коваленко обратился к руководству отдела судебных приставов со словами благодарности и просьбой поощрить судебного пристава по ОУПДС Алексея Скорохода за честность и добропорядочность.
«Золотой Рог».
Автор: По сообщениям пресс-служб
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