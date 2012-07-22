В п. Шумном Приморского края к 1 сентября не будет ни школы, ни детсада

ПРИМОРЬЕ, 22 июля, ZRPRESS. В п. Шумный Чугуевского района с 1 сентября 2010 г. строится новый комплекс школа-детский сад. Старенькая деревянная школа уже не подлежит капремонту, в этом году летом ее разбирают. Между тем новая школа и детсад вряд ли будут запущены к 1 сентября: объект готов пока на 70%, еще не подведены коммуникации, нет отделки помещений.

Причина проста: в этом году нет финансирования стройки. Школу-детсад строит чугуевское ООО «Востоктранслес» по заказу чугуевской районной администрации в рамках краевой программы «Социальное развитие села». Большую часть денег должен выделять краевой бюджет, меньшую – районный. Но в текущем году, как сообщил гендиректор компании «Востоктранслес» Ярослав КЛИНКО, деньги не выделяются. Поэтому у строителей нет уверенности в том, что объект будет сдан в этом году, тем более – к 1 сентября. Хотя бригада китайцев, нанятых предприятием, все равно продолжает работу по сооружению современного здания из кирпича. Школа рассчитана на 150 мест, детский сад – на 80. Если комплекс не сдадут к началу учебного года, школяры будут временно заниматься в здании старого детского сада в п. Шумного. Ведь старую школу отремонтировать уже невозможно.

Вспомним в связи с этим, сколько миллиардов вбухано за последние годы в сооружение объектов саммита АТЭС. Один лишь мост на остров Русский чего стоит. А ежемесячное содержание двух мостов во Владивостоке – еще несколько миллиардов рублей. Между тем в глубинке не могут найти даже несколько миллионов на строительство так необходимой селу школы и детского сада. Хотя детям учиться, по сути, негде.

Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».