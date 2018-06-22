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Первый спорткомплекс с бассейном достраивают в Фокино
Глава Приморья Андрей Тарасенко в пятницу, 22 июня, во время рабочей поездки в ЗАТО Фокино проинспектировал строительство физкультурного-оздоровительного комплекса, который планируют ввести в эксплуатацию уже в этом году.
В будущем спорткомплексе помимо бассейна разместится современный спортзал. Планируется, что здесь будут проходить занятия для школьников, воспитанников спортивных секций, а в свободное время – и для всех желающих. Комплекс будет оборудован для малоподвижных групп населения.
Глава края также поставил задачу местной администрации благоустроить участок вокруг спорткомплекса, чтобы посетители могли припарковать автомобили или прогуляться после занятий.
Фото - Герман КАТАЕВ
Газета "Золотой Рог", Владивосток
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