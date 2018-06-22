Пенсионный возраст для этих людей могут оставить прежним

В Госдуме в ходе «круглого стола» обсудят возможность не повышать пенсионный возраст для коренных малочисленных народов. Соответствующее предложение вынес член Комитета палаты по делам национальностей, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России Григорий Ледков в ходе заседания Экспертного совета по вопросам законодательного обеспечения развития районов Крайнего Севера.

«У коренных малочисленных народов выше смертность, они каждый день рискуют и живут в экстремальных условиях. В связи с предстоящим повышением пенсионного возраста предлагаю созвать «круглый стол», куда мы пригласим жителей Арктики, экспертов, местных депутатов и губернаторов для того, чтобы обсудить возможность предоставить некие льготы для коренных малочисленных народов», — сказал он.

Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова поддержала инициативу и предложила более детально обсудить возможность организации соответствующего мероприятия в течение недели.

16 июня в Государственную Думу Правительство России внесло проект закона о повышении пенсионного возраста до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин в период с 2019 по 2034 год.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.