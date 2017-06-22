В Приморье будет оборудовано 70 пляжей под отдых

В настоящее время сотрудники ГИМС уже приняли 18 пляжей, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

«В прошлом году мы приняли 62 пляжа. Сейчас активная работа по приемке пляжей ведется в Хасанском районе, городе Большой Камень, других территориях края. Однако уже приняты пляжи во Владивостоке и Находке», - рассказал главный государственный инспектор ГИМС по Приморскому краю Леонид МАКОВЕЦКИЙ.

По его словам, пляжи будут оборудованы спасательными постами, пунктами первой помощи и прочими необходимыми атрибутами цивилизованного отдыха. Однако главный инспектор напомнил и о теневых участниках рынка отдыха.

«В 2005 году сотрудниками ГИМС было принято к работе более 140 пляжей, в прошлом около 60 пляжей. Сами пляжи никуда не пропали, и вода и берег на месте, и люди туда ездят отдыхать, и предприниматели там есть, которые спрашивают плату за проход к морю. Однако платить им нельзя, а лучше вызвать полицию», - добавил главный инспектор.

Также на всех пляжах запрещено предлагать услуги водных аттракционов: катание на банане, парашюте и многие другие, - все они находятся за рамками закона.

«Предприниматель, который захочет покатать туристов, к примеру, на банане должен вначале зарегистрировать свое плавсредство в порту Владивостока и поставить его на учет там, получить лицензию на организацию коммерческой деятельности и пройти всю необходимую законом процедуру», - отметил Леонид Фролович.

На пляжах, где отдыхают люди и в близи их запрещено использование любых спортивных снарядов, в том числе гидроциклов, досок и других. По словам главного инспектора, кататься на гидроцикле можно только там, где люди не отдыхают, то есть за территорией пляжей.

«К сожалению, в большей массе на водных мотоциклах катается молодежь, которая хочет себя показать, при этом маневрируя среди купающихся. Для таких водителей в законе прописаны штрафы. В прошлом году за катание в неположенном месте мы оштрафовали более 1 тыс. людей», - добавил Леонид Маковецкий.

Также сотрудники ГИМС советуют на пляжей установить противоакульные сетки. Некоторые такие сети уже установлены на юге Приморья.

«Чтобы отдых не превратился в трагедию. Необходимо соблюдать некоторые правила и бдительность. В прошлом году погибло 40 человек из них трое детей. В основном смерть настигает любителей выпить и полезть после этого в воду», - добавил главный инспектор Приморья.

Иван КРЫШАН.