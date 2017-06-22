Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье будет оборудовано 70 пляжей под отдых
В настоящее время сотрудники ГИМС уже приняли 18 пляжей, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
«В прошлом году мы приняли 62 пляжа. Сейчас активная работа по приемке пляжей ведется в Хасанском районе, городе Большой Камень, других территориях края. Однако уже приняты пляжи во Владивостоке и Находке», - рассказал главный государственный инспектор ГИМС по Приморскому краю Леонид МАКОВЕЦКИЙ.
По его словам, пляжи будут оборудованы спасательными постами, пунктами первой помощи и прочими необходимыми атрибутами цивилизованного отдыха. Однако главный инспектор напомнил и о теневых участниках рынка отдыха.
«В 2005 году сотрудниками ГИМС было принято к работе более 140 пляжей, в прошлом около 60 пляжей. Сами пляжи никуда не пропали, и вода и берег на месте, и люди туда ездят отдыхать, и предприниматели там есть, которые спрашивают плату за проход к морю. Однако платить им нельзя, а лучше вызвать полицию», - добавил главный инспектор.
Также на всех пляжах запрещено предлагать услуги водных аттракционов: катание на банане, парашюте и многие другие, - все они находятся за рамками закона.
«Предприниматель, который захочет покатать туристов, к примеру, на банане должен вначале зарегистрировать свое плавсредство в порту Владивостока и поставить его на учет там, получить лицензию на организацию коммерческой деятельности и пройти всю необходимую законом процедуру», - отметил Леонид Фролович.
На пляжах, где отдыхают люди и в близи их запрещено использование любых спортивных снарядов, в том числе гидроциклов, досок и других. По словам главного инспектора, кататься на гидроцикле можно только там, где люди не отдыхают, то есть за территорией пляжей.
«К сожалению, в большей массе на водных мотоциклах катается молодежь, которая хочет себя показать, при этом маневрируя среди купающихся. Для таких водителей в законе прописаны штрафы. В прошлом году за катание в неположенном месте мы оштрафовали более 1 тыс. людей», - добавил Леонид Маковецкий.
Также сотрудники ГИМС советуют на пляжей установить противоакульные сетки. Некоторые такие сети уже установлены на юге Приморья.
«Чтобы отдых не превратился в трагедию. Необходимо соблюдать некоторые правила и бдительность. В прошлом году погибло 40 человек из них трое детей. В основном смерть настигает любителей выпить и полезть после этого в воду», - добавил главный инспектор Приморья.
Иван КРЫШАН.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Семь пляжей Приморья добавились в список безопасных для отдыха
- По столице Приморья можно будет путешествовать бесплатно
- Бонусы и сервисы в дорогу
- Во Владивостоке начали практиковать "интеллектуальный массаж"
- Путеводитель, погода и русские красавицы – топ запросов о Владивостоке в китайском Интернете
- Приморцы рассказали, чего им не хватает для счастья
- Приморцев зазывают в Северную Корею
- На рыбалку за 400 тысяч рублей с человека
- На PITE Приморье развернет "Праздник вкуса" во Владивостоке
- В Приморье будет представлен бренд "Восточное кольцо России"
Новости раздела
- Во Владивостоке вокзал прибрежных сообщений временно меняет прописку
- На Приморье надвигается очередной тайфун
- Миллиарды на красивую дальневосточную жизнь
- Приморский край оказался лидером антирейтинга
- На Дальнем Востоке клиенты Tele2 поддерживают проекты в сфере детства
- Владивостокцы выберут приоритеты благоустройства
- В Конгрессе США пока не будет приморцев
- Москва для приморцев не резиновая
- Население Приморского края продолжает стремительно сокращаться
- Дрифт как вершина карьеры
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Эта банкнота с Владивостоком может стоить очень дорого
- В России резко ужесточен контроль за переводами с карты на карту
- Путин сегодня может объявить о смягчении пенсионной реформы
- Пенсионная реформа в Москве будет отличаться от остальной России
- Из-за одного курящего пограничника всем стражам границы стали выдавать сигареты
- Население Приморского края продолжает стремительно сокращаться
- Игорь Пушкарёв написал Илье Лагутенко все, что он о нем реально думает
- Из-за купюры с Владивостоком поменяют все российские деньги
- Дарькин начал экономить
- Неопознанный самолет нарушил воздушное пространство России в Приморье