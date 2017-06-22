www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 68.04 р. 100 JPY: 61.47 р.
EUR: 79.5 р. 10 CNY: 99.65 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Туризм
Распечатать

В Приморье будет оборудовано 70 пляжей под отдых

22 Июня 2017, 18:24 | Приморье

В настоящее время сотрудники ГИМС уже приняли 18 пляжей, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

«В прошлом году мы приняли 62 пляжа. Сейчас активная работа по приемке пляжей ведется в Хасанском районе, городе Большой Камень, других территориях края. Однако уже приняты пляжи во Владивостоке и Находке», - рассказал главный государственный инспектор ГИМС по Приморскому краю Леонид МАКОВЕЦКИЙ.

По его словам, пляжи будут оборудованы спасательными постами, пунктами первой помощи и прочими необходимыми атрибутами цивилизованного отдыха. Однако главный инспектор напомнил и о теневых участниках рынка отдыха.

«В 2005 году сотрудниками ГИМС было принято к работе более 140 пляжей, в прошлом около 60 пляжей. Сами пляжи никуда не пропали, и вода и берег на месте, и люди туда ездят отдыхать, и предприниматели там есть, которые спрашивают плату за проход к морю. Однако платить им нельзя, а лучше вызвать полицию», - добавил главный инспектор.

Также на всех пляжах запрещено предлагать услуги водных аттракционов: катание на банане, парашюте и многие другие, - все они находятся за рамками закона.

«Предприниматель, который захочет покатать туристов, к примеру, на банане должен вначале зарегистрировать свое плавсредство в порту Владивостока и поставить его на учет там, получить лицензию на организацию коммерческой деятельности и пройти всю необходимую законом процедуру», - отметил Леонид Фролович.

На пляжах, где отдыхают люди и в близи их запрещено использование любых спортивных снарядов, в том числе гидроциклов, досок и других. По словам главного инспектора, кататься на гидроцикле можно только там, где люди не отдыхают, то есть за территорией пляжей.

«К сожалению, в большей массе на водных мотоциклах катается молодежь, которая хочет себя показать, при этом маневрируя среди купающихся. Для таких водителей в законе прописаны штрафы. В прошлом году за катание в неположенном месте мы оштрафовали более 1 тыс. людей», - добавил Леонид Маковецкий.

Также сотрудники ГИМС советуют на пляжей установить противоакульные сетки. Некоторые такие сети уже установлены на юге Приморья.

«Чтобы отдых не превратился в трагедию. Необходимо соблюдать некоторые правила и бдительность. В прошлом году погибло 40 человек из них трое детей. В основном смерть настигает любителей выпить и полезть после этого в воду», - добавил главный инспектор Приморья.

Иван КРЫШАН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: пляжи  каникулы  ГИМС  лето 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru