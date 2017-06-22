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Четвертый самолет для внутрикраевых авиаперевозок приобретут в Приморье
Работа по расширению аэродромной сети и географии полетов малой авиации продолжается в Приморье. Губернатор края Владимир Миклушевский поставил перед профильным департаментом краевой Администрации задачу приобрести четвертый самолет, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
По информации транспорта и дорожного хозяйства, авиационную маршрутную сеть в регионе расширят более чем на десяток населенных пунктов.
«К настоящему времени уже удалось охватить маршрутной сетью самые отдаленные районы, те населенные пункты, раньше добраться до которых было практически невозможно. В дальнейшем планируем также запустить самолеты на Серафимовку, Восток, Арсеньев, Лазо, Олон, Охотничий. В Перспективе рассматриваются также направления до Пограничного, Краскино, Спасска-Дальнего, Камня-Рыболова, Находки – все эти направления очень востребованы у жителей и гостей края», – отметили в департаменте.
Обеспечить рейсы на новые направления можно только за счет приобретения дополнительного воздушного судна. Губернатор дал соответствующее поручение профильному ведомству.
«Для открытия новых маршрутов необходимо еще один самолет, так как те, которые летают сегодня, а их уже мы приобрели уже три из средств краевого бюджета, полностью загружены. Нужно будет приобрести четвертое воздушное судно для малой авиации. Сейчас мы решаем этот вопрос», – заявил в ходе рабочего совещания.
Напомним, за небольшой срок в Приморском крае практически восстановлена советская сеть авиамаршрутов. Сегодня в крае действуют 13 авианаправлений. Девять регулярных рейсов выполняет авиакомпания «Аврора» на краевых самолетах DHC-6 – из Владивостока в Кавалерово, Пластун, Дальнереченск, Дальнегорск, Преображение, Терней, из Тернея в Амгу, Светлую, Единку, а также один межрегиональный рейс – из Кавалерово в Хабаровск. За счет приобретения третьего самолета в конце прошлого года удалось увеличить частотность рейсов – с 28 до 41 в неделю.
Еще три внутрикраевых рейса выполняет авиакомпания «Дальнереченск Авиа»: самолетами АН-2 приморцы могут воспользоваться для передвижения по маршруту Дальнереченск – Олон – Охотничий – Единка – Самарга и обратно. Вертолеты Ми-8 летают по направлениям: Терней – Амгу – Усть-Соболевка – Светлая – Единка – Агзу и Терней – Амгу – Максимовка – Светлая – Самарга и обратно.
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Какой то игрушечный самолёт. В него садиться страшно. . . .