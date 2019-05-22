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В отличии от Приморья средняя зарплата в Москве продолжает стремительно расти
Тем временем приморцы рассказали, сколько им нужно денег, чтобы прокормить семью хотя бы с одним ребенком
Средняя зарплата москвича, согласно Мосгорстату, выросла за год аж на 8,5% и составила 91 815 рублей. «В течение ближайших лет средняя заработная плата в Москве вырастет до 120-135 тысяч рублей", - сообщили в Мосгорстата. В последние годы средняя зарплата москвичей, уточнили в ведомстве, увеличивается в среднем на 10 процентов в год.
Тем временем, согласно данным Приморскстата, по состоянию на март 2019 года средняя начисленная зарплата в Приморье составляет 44,2 тыс. руб. (это соотносится с официальной средней зарплатой по РФ) При этом около 75% работающего населения получает не больше 25 тыс. руб. в месяц. Фактически с учетом даже официально признанной инфляции зарплаты приморцев продолжают сокращаться уже шесть лет подряд. Кстати, по данным независимых опросов, реальная средняя зарплата в России в 2018 году не превышала 20 тысяч рублей.
Как заявили в Федерации профсоюзов Приморского края по итогам опрос на тему: «Сколько денег семье из трех человек требуется для нормальной жизни в Приморье?», нормальный доход на семью из трех человек в Приморье должен составлять 100 000 руб. в месяц.
40% ответивших обозначили необходимый минимум в 100 тыс. руб. 30% назвали сумму 150 тыс. руб., 10% - 180 тыс. руб. По одному голосу отдано в пользу 300 и 450 тыс. руб. на семью. Минимальная планка - 70 тыс. руб. В опросе участвовали жители Владивостока, Уссурийска, Артема, Находки, Арсеньева, Пожарского и Красноармейского районов.
Все замеры показывают, что федеральные власти фактически поставили крест на попытках сгладить дисбаланс в доходах между Москвой и всей остальной страной. А значит ситуация с каждым годом будет все больше ухудшаться. Ведь для ее исправления требуется поменять фактически всю структуру финансово-экономических взаимоотношений между муниципалитетами и краевыми/областными центрами, а также между регионами и федеральным центром. К примеру, с каждого «заработанного» рубля по налогам и сборам во Владивостоке остается не больше 6 копеек. Все остальное изымается вышестоящими бюджетами. Точно также в Приморье те же многочисленные порты являются в основном собственностью московских структур и вся прибыль от их деятельности исправно перечисляется в столицу.
К тому же залезть в карман москвичей федеральная власть после выступлений 2011-2012 годов вряд ли решиться. Сегодняшнее финансовое благополучие российской столицы, включая стремительный рост зарплат, пенсий, развитие социальных программ, реновацию, тотальное дорожное строительство и пр., является ничем иным, как фактической покупкой лояльности жителей столицы. Увы, на всю Россию ресурсов не хватит, но учитывая тот факт, что уже почти четверть населения живет в московской агломерации, это не так уж и страшно. Протестное голосование прошлой осенью на выборах губернаторов в Приморье, Хабаровском крае и ряде других регионах показало, что Москва их учла, но никаких радикальных телодвижений предпочла не предпринимать, только усилив давление по продавливанию «своих» кандидатов.
Тем временем, как уже сообщала газета "Золотой Рог", в регионах Дальнего Востока стремительно растет количество бедных и откровено нищих людей. Такого количество нищих, как в ДФО нет нигде в стране.
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