День парков встречаем на марше

Заповедные земли Приморья стали яркой особенностью для научного и познавательного туризма

Природный потенциал нашего региона позволяют сохранять особо охраняемые природные территории (ООПТ), знакомство с которыми ошеломляет многих иностранцев и наших соотечественников, привычных к скупому биоразнообразию своих регионов. Это богатство позволяют сохранять от всяческих угроз эффективные мероприятия, предпринимаемые, в частности, в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы.

Всероссийский День заповедников и национальных парков, установленный в 1997 году «Центром охраны дикой природы» (ЦОДП) и «Всемирным фондом дикой природы» (WWF) в ознаменование 80-летия первой российской заповедной территории – Баргузинского заповедника на Байкале почти в ровесниках имеет Европейский день парков, который иногда величают даже всемирным. И 24 мая эта дата в нашей стране празднуется уже в 20-й раз.

Началось все с «марша парков»

По призыву ЦОДП в этом году, объявленном в России Годом добровольца, во всех регионах в рамках поддержки ООПТ в преддверии праздника по стране были проведены «марши парков». Их цель – привлечение внимания общественности к проблемам заповедных территорий и их экологии, воспитание бережного отношения к природе. В этом году в РФ «Марш парков» проходил под девизом «Молодежь и природа – общее будущее». А наиболее активные праздничные мероприятия, на которых обсуждаются проблемы защиты природы заповедных территорий и сохранение их богатств, традиционно продлятся целую неделю, по три дня – до и после 24 мая.

В частности, 25 мая координатором регионального марша – заповедником «Ханкайский» – закончится прием работ на региональный конкурс детского художественного творчества «Мир заповедной природы» в рамках акции «Марш парков – 2018». На этот раз ребята пробуют свои силы в создании природоохранного плаката, который своим художественным и лексическим содержанием должен предотвращать антиобщественные проступки в конкретных ООПТ. Итоги первого (регионального) этапа конкурса будут подведены 10 июня, а второго (всероссийского) – в октябре.

Жемчужины национальной гордости

Природное разнообразие и уникальность Приморского края сделали его одним из богатейших на количество ООПТ регионов страны. И каждая из них - настолько особенная, что судить о других, посетив одну, большая ошибка. В общей схеме ООПТ – заказники регионального и федерального значения, заповедники и национальные парки. В настоящее время в Приморье имеется шесть заповедников – «Кедровая падь», Лазовский, Сихотэ-Алинский, Уссурийский, Ханкайский и Дальневосточный морской заповедник. С несколькими из них соседствуют, и даже имеют общую администрацию, территории национальных парков. Их в крае четыре «Зов тигра», «Удэгейская легенда», «Земля леопарда» и «Бикин».

Надо заметить, что в РФ до сих пор имеются регионы, где нет ни одного нацпарка, хотя они начали появляться в России уже 35 лет назад, и в настоящее время их насчитывается до 60.

Приморские национальные парки еще очень молоды, и для широкой публики остаются относительно незнакомыми, в отличие от заповедников, хотя их доступность намного выше. Режим национального парка не столь суров в отношении посетителей – сюда без особых проблем, но по разрешениям, допускаются туристы и даже возможна ограниченная хозяйственная деятельность. Притом, что животный и растительный мир нацпарка по разнообразию близок заповеднику, он имеет большое значение не только для организованного отдыха, но и для просветительской, научной, природоохранной и других видов деятельности.

В начале года свой 10-летний юбилей отметили сразу два нацпарка Приморья – «Зов тигра» и «Удэгейская легенда», ставшие первыми территориями с таким статусом на Дальнем Востоке. Кстати, они и более молодые «Земля леопарда» и «Бикин» были созданы в крае при непосредственном участии Всемирного фонда дикой природы (WWF) России и его Амурского отделения.

«Создание первых дальневосточных нацпарков потребовало неимоверных усилий многих людей и организаций, и стало настоящим прорывом, давшим толчок развитию системы ООПТ. В итоге «Зов тигра» и «Удэгейская легенда», как локомотив, потянули за собой организацию других. И к 18 заповедникам, сохраняющим природу Амурского экорегиона, за последние 10 лет добавились 6 национальных парков. И именно этой форме ООПТ, сочетающей интересы охраны природы, местного населения и развития экологического туризма, отдается предпочтение в последние годы», - отмечает координатор проектов по ООПТ Амурского филиала WWF России, секретарь Координационного совета заповедников и нацпарков юга Дальнего Востока Анна БАРМА.

Надо отметить, что первые приморские нацпарки находятся в довольно глухих местах края, до которых добирается редкий турист. Тем не менее, ежегодно их посещает уже более чем по 1 500 человек.

Директор ФГБУ «Объединенная дирекция Лазовского заповедника и нацпарка «Зов тигра» Владимир АРАМИЛЕВ считает, что для увеличения потока туристов в эти глухие места, нужны прежде всего хорошие дороги. «Мы этим вопросом занимаемся. Когда он будет решен, количество посетителей сразу же резко возрастет», - сказал он.

Национальные парки «Зов тигра» и «Удэгейская легенда» в Приморье, являясь ценными территориями уссурийской тайги для сохранения амурского тигра и биоразнообразия экосистемы в целом, очень привлекательны для туристов.

Национальный парк «Удэгейская легенда», расположенный на западном макросклоне Сихотэ-

Алиня, одновременно служит охране краснокнижного амурского тигра, сохранению культуры удэге и развитию экотуризма. Находясь между долиной Бикина и Сихотэ-Алинским заповедником, он привлекает своими тисами, обнажениями пород, уникальными уголками природы, историческими памятниками разных эпох.

Организованный в ноябре 2015 года нацпарк «Бикин» дополнил «Удэгейскую легенду», и даже превзошел. Под охраной нацпарка находятся свыше 1,16 млн га кедрово-широколиственных лесов.

Посетивший парк на вторую годовщину врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО отмечал, что помимо природоохранной деятельности и защиты тигра эту ООПТ отличает и то, что: «Одна из главных ее задач – сохранение культурного наследия, традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов. Важно, что их представители принимают активное участие в управлении нацпарком». Благодаря гранту президента РФ на эти цели, местные жители получили новые рабочие места, которые гармоничны их традиционным видам деятельности. Кстати, праздник местных промысловиков «Ва:кчай ни», посвященный окончанию охотничьего сезона, уже становится одной из уважительных причин для поклонников этой ООПТ, чтобы побывать в «Бикине» в начале марта.

Нацпарк «Земля леопарда», расположенный в Хасанском районе, на сегодня, пожалуй, самый наиболее посещаемый в крае. Это определяет и близость его к Владивостоку, и популярность у туристов Дальнего Востока западного побережья Амурского залива. А еще – возможность редкой удачи. Только здесь есть шанс увидеть в дикой природе редчайшую кошку мира – дальневосточного леопарда. Еще недавно его популяция находилась здесь на грани выживания и насчитывала всего около 30 особей, а проведенная в этом году перепись показала, что вид выжил, и этих хищников вместе с детенышами уже более 100. Теперь появилась возможность вернуть леопарда и на другие территории, где он исторически обитал в Приморье, Северо-Восточном Китае и на Корейском полуострове.

Есть хорошая поддержка

В своей повседневной деятельности работникам приморских национальных парков постоянно приходится решать множество проблем. Среди которых – восстановление сильно сократившихся кедрачей, подкормка животных в трудные для них периоды жизни, борьба с несанкционированными свалками, экологическое просвещение населения и туристов. Серьезную угрозу этим ООПТ представляют пожары. Весенние палы этого года, по данным Минприроды РФ, отметились на 906 га «Зова тигра» и на 615 га – на «Земле леопарда».

Много неприятностей национальным паркам в Приморье приносит деятельность браконьеров. Информация о задержанных с поличным любителях поохотиться в заповедных местах - довольно часта. Поэтому сотрудничество ООПТ с полицией выходит сейчас на новый уровень. В конце апреля, на встрече руководства нацпарка «Земля леопарда» с начальником Управления МВД России по Приморскому краю Николаем АФАНАСЬЕВЫМ; директор ФГБУ «Земля леопарда» Татьяна БАРАНОВСКАЯ сказала: «Охрана уникальной территории – наша общая с полицией задача, которую перед нами поставила Родина. В ходе двусторонней встречи нам удалось обсудить важнейшие моменты взаимодействия, сделать правильные выводы и прийти к нужным решениям. Я уверена - нам под силу сформировать единый механизм, который будет работать без сбоев и нанесет серьезный удар по браконьерству».

В своей деятельности национальные парки в Приморском крае опираются на поддержку местной и региональной власти, на продолжающееся многостороннее сотрудничество с WWF России, с Центром «Амурский тигр» и АНО «Дальневосточные леопарды», учеными ДВО РАН, волонтерами и местными жителями. И сами своей деятельностью не только спасают редкие природные объекты, но и вносят существенный вклад в формирование среди приморцев высокой экологической культуры.

КСТАТИ

Нацпарк «Зов тигра» интересен тем, что здесь можно встретить практически все наиболее редкие и ценные виды диких животных южного Приморья. Он поражает своей уникальной геоморфологией, склоновыми озерами, неповторимым смешением южной и северной флоры.

Горные вершины, водопады, скалы, красивые природные панорамы и многое другое является отличным полигоном для удачной фотоохоты, натурных исследований и простого отдыха. Надо отметить, что территория этого нацпарка сегодня выполняет роль связующего звена между Лазовским заповедником и остальной частью горного Сихотэ-Алиня.

Фото Юрия НУРМУХАМЕТОВА.

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.