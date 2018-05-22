Приморцев зазывают в Северную Корею

Как только врио губернатора Приморского края Андрей ТАРАСЕНКО анонсировал на 1 июня долгожданный запуск паромного сообщения между Владивостоком, южнокорейским портом Сокчхо и портами Японии, как корейцы презентовали новый маршрут. На этот раз в Северную часть полуострова.

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», на линию планируется поставить круизный лайнер Glory Sea, способный перевозить до 1,3 тыс. путешественников за один рейс. Соглашение об открытии линии компания «Владивостокский пассажирский терминал» и Морской туристический центр южнокорейской провинции Кангвон подписали еще в мае 2017 года. Это будет уже вторая паромная линия, связывающая Владивосток с портами Республики Корея. Паромная линия Владивосток - Донхэ (Республика Корея) - Сакаиминато (Япония) была открыта восемь лет назад.

Тем временем Южная Корея предлагает возобновить морской круизный маршрут, который свяжет порт Сокчхо с северокорейским Вонсаном. «Если маршрут возобновится, он будет символизировать настоящий мир и объединение двух Корей», - сообщил в ходе 4-го Тихоокеанского туристского форума управляющий директор Центра морского туризма провинции Кангвон Республики Корея ЛИ Бен Сын.

Он представил участникам форума проект и напомнил, что круизный маршрут, связывающий Сокчхо и Вонсан, существовал на протяжении шести лет, до 2004 года.

«Когда в будущем отношения между Южной и Северной Кореей нормализуются, появится мирный настрой, а также различное экономическое взаимодействие, он станет очень популярным турпродуктом», - приводит слова Ли Бен Сына агентство «Интерфакс – Дальний Восток».

По его словам, привлекательность маршрута связана с ограниченностью турпотока в Северную Корею и привлекательностью портов.

«Этот оригинальный маршрут может быть основан не только на Корейском рынке. Например, благодаря корейским аэропортам его можно соединить с другими ближайшими регионами Азии, и на его основе создать «флайкросс» программу в долгосрочной перспективе. Также с помощью него можно выйти на рынки Северной Америки и Европы, так как до настоящего момента туризм в КНДР был несколько ограничен», - отметил он.

Южнокорейский Сокчхо славится своими пейзажами и едой. Он особенно популярен среди туристов 31 декабря. Сюда приезжают, чтобы встретить первый восход года. За год город посещают около 12 млн человек. Рядом с северокорейским Вонсаном расположена гора Кымгансан, одна из главных туристических достопримечательностей КНДР. Также здесь расположен горнолыжный курорт мирового уровня, который «назначен зоной свободного туризма».

На фото: Южнокорейские паромы уже давно облюбовали Владивосток.

Фото из архива

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток