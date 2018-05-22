По тигриному следу

Желание поближе познакомиться с жизнью редкой кошки привлекает в Приморье многочисленных туристов

Амурский тигр – один из самых редких хищников планеты. Его основной ареал обитания сосредоточен на юго-востоке России по берегам рек Амур и Уссури в Хабаровском и Приморском краях. Наибольшее количество этих грациозных крупных кошек насчитывается в Приморье: в прошлом году их численность достигла 460 особей. Путешествие по тигриным тропам и возможность увидеть дальневосточного хищника вживую привлекает туристов со всего мира, и туристическая отрасль Приморского края все чаще предлагает гостям региона воспользоваться этим шансом.

Амурский тигр занесен в Красную книгу России, и в его сохранении заинтересовано не только правительство нашей страны, но и соседнего Китая. Государства совместно реализуют Стратегию создания трансграничной сети особо охраняемых природных территорий в бассейне реки Амур, которые становятся домом редкого хищника. В настоящий момент самая большая популяция полосатых кошек проживает на российской территории и составляет 523−540 особей. В Поднебесной обитает всего 40 тигров.

Тигриная жизнь в вольере

Интерес к амурскому тигру очень высок: желание поближе познакомиться с жизнью редкой кошки привлекает в Приморье многочисленных туристов. Под эгидой государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы, туристическая отрасль региона предлагает все больше «тигриных» маршрутов и мест показа. В зависимости от туристического продукта, гости края смогут не только узнать больше о среде обитания и поведении этих животных, но даже понаблюдать за ними.

Одним из таких мест, где турист может познакомиться с жизнью грациозных и редких хищников является Сафари-парк. Парк представляет собой участок леса, на котором свободно перемещаются дикие животные. Широкую известность он приобрел благодаря дружбе тигра Амура и козла Тимура в конце ноября 2015 года. Хищник отказался съедать травоядное, присланное ему на обед. После этого россияне и иностранцы начали с интересом следить за жизнью двух животных.

Помимо звезды интернета Амура, на огромной территории Сафари-парка свободно гуляют еще два полосатых обитателя – Тайга и Уссури. Посетители гарантированно смогут увидеть тигров с моста, без решеток перед глазами. На соседнем участке парка поселился еще более редкий хищник – дальневосточный леопард, который облюбовал каменистый склон в качестве своего логова. Увидеть пятнистую и острожную кошку сложнее, чем полосатую, но рядом со смотровым мостом, откуда туристы наблюдают за жизнью леопарда, открывается живописный вид на скалы и Японское море.

Следы хозяина тайги

Мест, где амурские тигры содержатся в неволе, не так много. Зато широкий ареал обитания позволяет регистрировать полосатых хищников на многих особо охраняемых территориях Приморского края. Но здесь туристы не встречают хозяина тайги – осторожный хищник крайне редко выходит к людям. Поэтому достоянием гостей национальных парков и заповедников становятся следы и фотографии. Одним из мест обитания амурского тигра является национальный парк «Зов тигра» - один из старейших в Приморском крае. Его обширная территория позволяет туристам отправиться во множество увлекательных путешествий: по горным вершинам, к водопадам и сквозь лесные чащи. По площади национального парка гуляет и амурский тигр, который соседствует с бурым и гималайским медведями, изюбрями, кабанами, косулями и кабаргой.

Другим особо охраняемым уголком Приморья, ставшим домом для этой редкой кошки, является национальный парк «Бикин». Это самая молодая и при этом самая большая ООПГ региона, расположившаяся на берегу одноименной реки, которую часто называют русской Амазонкой. В ее бассейне раскинулся единственный в мире целостный массив уссурийской тайги площадью более 1 млн га, где никогда не велась рубка деревьев. Только здесь туристы могут получить представление о том, как выглядела уссурийская тайга до середины ХIX века, и именно эту обширную территорию облюбовали около 10% численности амурских тигров.

«Полосатые» фотографии

Подробную историю привычек полосатого хищника в фото и видеоматериалах содержат архивы национального парка «Земля леопарда». На территории особо охраняемой территории раскинулась широкая сеть фотоловушек, которая нередко запечатлевает самые разные «бытовые» моменты жизни животных. Основная цель фотоловушек – дальневосточный леопард, но и амурские тигры нередко попадают в кадр ученых. Безусловно, повстречаться с обитателями национального парка туристам практически никогда не удается, зато они смогут узнать много интересного о животном мире парка, а также обнаружить следы пятнистого или полосатого хищника. Именно ради этого особо охраняемую территорию ежегодно посещают и российские, и иностранные туристы - граждане Китая, Кореи, Японии, США и стран Европы.

Еще одним достоянием туристов в национальном парке «Земля леопарда» становятся не только фото- и видеоматериалы жизни его обитателей, но и возможность проехать по единственному в России экологическому тоннелю - Нарвинскому, который расположен на трассе Хасан - Раздольное. Автодорога краевого значения проходит в узком коридоре между особо охраняемыми территориями и пересекает пути миграции дальневосточного леопарда. Поэтому целью строительства тоннеля стала безопасность хищника, который может пересекать опасный участок поверху, не выходя на проезжую часть.

На фото: Мест, где амурские тигры содержатся в неволе, не так много.

Фото Натальи КОМИССАРОВОЙ.

Елена АБАШЕВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.