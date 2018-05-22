ТТФ-2018: использовать море по максимуму

В Приморском крае собираются налаживать как внутренний, так и внешний круизный туризм

Во Владивостоке 17-20 мая в четвертый раз прошел международный Тихоокеанский туристский форум (ТТФ), а также туристская выставка PITE. Деловая часть форума была посвящена новым трендам в туристической отрасли Дальнего Востока и стран АТР: на площадке кампуса ДВФУ, а также ВГУЭС и здания администрации Приморского края в дни форума прошли десятки круглых столов, сессий и семинаров на тему туризма.

Наибольшее внимание уделили теме круизного туризма, который обсуждался трижды на разных сессиях в разные дни форума. В этом плане наибольший потенциал, несомненно, у Приморского края, однако в обсуждении приняли участие и эксперты отрасли Сахалинской области и Камчатского края, специально приехавшие на форум. Дело в том, что перед всем регионом стоит государственная задача выводить морской и круизный туризм на новый уровень в рамках единого бренда «Восточное кольцо России». Этому способствует и государственная краевая программа «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы».









Глубин не хватает

В первую очередь, речь на форуме шла о возможности дальневосточных портов принимать крупные иностранные круизные лайнеры. И если в Приморском крае уже к 2019 году Росморпорт запланировал дноуглубительные работы у причалов № 1 и № 2, чтобы принимать крупнейшие лайнеры последнего поколения (от 5 тыс. пассажиров), то в других регионах Дальнего Востока дела обстоят хуже: так, на Камчатке и на Сахалине, где также проходят маршруты иностранных лайнеров, обслуживать их могут пока что только на рейде. Но в ближайшие годы ситуация обещает выправиться.

- На днях мы принимали морской лайнер Costa Serena с тремя тысячами южнокорейских туристов на борту, который прибыл из южнокорейского порта Сокчо, - рассказал генеральный директор Владивостокского морского терминала Валерий Нагорный. – Такое количество пассажиров стало рекордным для нашего города, ведь Costa Serena - это самый большой по вместимости круизный лайнер, когда-либо заходивший в наш порт. Но скоро, как только завершатся дноуглубительные работы, мы сможем принимать еще более крупные лайнеры класса Quantum.

По мнению Нагорного, в общем круизном трафике Азии Владивосток находится только на начальном этапе развития: крупные порты Азии принимает миллионы туристов в год, а во Владивостоке счет идет пока что на тысячи. Однако уже с 2019 года, по подсчетам экспертов, Владивосток сможет принимать около 950 тыс. морских туристов в год, в сезон с мая по ноябрь, тем более что многие круизные компании уже включили столицу Приморья в свои маршруты. Кстати, один турист с лайнера тратит в городе за день около $100, что в общей сумме довольно приличные деньги для экономики региона.

По мнению других экспертов, дноуглубление и ремонт причальной инфраструктуры – не единственное, что нужно Владивостоку для развития круизного туризма.

- На повестке дня стоит проблема с прохождением паспортного контроля, - отметил генеральный директор ООО «Интермарин Круиз Ферри Менеджмент» Игорь ГЛУХОВ. – Процедура до сих пор отнимает слишком много времени – около 3-х часов. И это при том, что общая стоянка лайнера во Владивостоке – около 10 часов, ведь на ночь в нашем городе туристы не остаются. Таким образом, необходимо увеличить количество окон паспортного контроля и скорость прохождения процедуры.

Круиз по островам

В Приморском крае собираются не только принимать большие круизные лайнеры из других стран, но и развивать внутренний круизный туризм по островам края – Попова, Рейнеке, п-ов Песчаный и другие. Сейчас на этих островах отдыхают в основном «рюкзачники», привыкшие к дикому отдыху в палатках на тихих пляжах – без баз отдыха, полиции и медпунктов. Но и таких отдыхающих с каждым годом становится всё меньше.

- В прошлом году мы увеличили количество рейсов на острова за счет их сокращения в «не сезон», то есть зимой, - отметил директор ООО «Танира» Александр КОРЫТКО. – Даже за счет этого количество туристов не увеличилось. Между тем, острова Приморья имеют большой потенциал для развития круизного туризма внутри края, однако главная точка преткновения в развитии, на мой взгляд, это отсутствие инфраструктуры на островах, как причальной, так и рекреационной. Прошли времена, когда люди брали рюкзаки и уезжали на острова дикарями. Сейчас люди ездят по миру и видят, как везде все красиво и хорошо. У нас, к сожалению, не так. Кто-то до сих пор ездит на острова с палатками, но это мелочи, не имеющие особого значения для нашего туризма. Необходимо развитие инфраструктуры на островах, ведь они представляют собой огромный интерес для туриста. Там есть что показывать. Но какой бизнес можно развить там, где один кВ.т электроэнергии стоит десятки рублей? Бизнесу пока что невыгодно идти туда.

Максим Балковский, гендиректор «Pacific Media»: «Для меня Международная туристическая выставка является знаковым событием для нашего края, PITE можно по праву назвать одной из самых больших площадок ДФО для стран АТР. В этом году мы подготовили сразу два обширных стенда – Приморья и Камчатки. Стенд Приморья аж целых 40 метров в длину и состоит из трех частей: «Восточное кольцо России», «Открой Приморский край» и «Лидеры туриндустрии Приморского края».

Некоторые компании уже занялись решением основной проблемы – созданием причальной инфраструктуры на этих островах, а также закупкой современных маломерных судов вместительностью до 12 человек. Так, по мнению председателя правления ООО «Пасифико Шиппинг Лайнс» Алексея ВОЛОШЕНКО, наличие привлекательного продукта, то есть круизной линии внутри края, при верном продвижении будет провоцировать спрос.

Компания уже занялась строительством плавучих пирсов по шведской технологии в портах на островах Рейнеке, Попова и п-ове Песчаный. В других точках, которые со временем также войдут в линию (порты в Большом Камне и Славянке), пирсы также могут появиться в следующем году. Себестоимость установки пирса, кстати, около 5 млн рублей, маломерной лодки – примерно столько же.

- Мы уже ведем переговоры с заинтересованными инвесторами, - добавил Волошенко. – Также добиваемся взаимопонимания с органами власти.

На фото: На форуме обсуждали возможности дальневосточных портов принимать крупные иностранные круизные лайнеры.

Фото Елены АБАШЕВОЙ.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток