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Сегодня и завтра в Приморье пройдут дожди
Во Владивостоке дождь может начаться вечером, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру».
Сегодня, 22 мая, погоду в Приморье определяет фронтальная зона, облачность которой накрывает весь край. В отдельных районах пройдут небольшие и умеренные дожди. Температурный фон понизится еще на 2–4 градуса, +10…+22 °С.
Во вторник, 23 мая, на юге дальневосточного региона атмосферное давление будет падать, а днем к западным границам Приморского края подойдет циклон. Местами пройдут небольшие и умеренные дожди. Температура воздуха ночью существенно не изменится, +4…+9 °С, на северо-востоке 0…+3 °С. Максимальная температура воздуха днем +15…+22 °С, на побережье +9…+14 °С.
Во Владивостоке ночью и утром во вторник возможен небольшой, временами умеренный дождь. Ветер юго-восточный свежий. Температура воздуха к утру понизится до +7…+9 °С. Максимальная температура днем +12…+14 °С.
Иван КРЫШАН. Газета "Золотой Рог", Владивосток
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