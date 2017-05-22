Сегодня и завтра в Приморье пройдут дожди

Во Владивостоке дождь может начаться вечером, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру».

Сегодня, 22 мая, погоду в Приморье определяет фронтальная зона, облачность которой накрывает весь край. В отдельных районах пройдут небольшие и умеренные дожди. Температурный фон понизится еще на 2–4 градуса, +10…+22 °С.

Во вторник, 23 мая, на юге дальневосточного региона атмосферное давление будет падать, а днем к западным границам Приморского края подойдет циклон. Местами пройдут небольшие и умеренные дожди. Температура воздуха ночью существенно не изменится, +4…+9 °С, на северо-востоке 0…+3 °С. Максимальная температура воздуха днем +15…+22 °С, на побережье +9…+14 °С.

Во Владивостоке ночью и утром во вторник возможен небольшой, временами умеренный дождь. Ветер юго-восточный свежий. Температура воздуха к утру понизится до +7…+9 °С. Максимальная температура днем +12…+14 °С.

Иван КРЫШАН. Газета "Золотой Рог", Владивосток