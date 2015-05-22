Во Владивостоке 18 команд готовы к открытому чемпионату ТОФ по гребле на ялах

23 мая на акватории Амурского залива пройдет открытый турнир Тихоокеанского флота по гребле на шлюпках.

В соревнованиях, посвященных 284-й годовщине со дня образования Тихоокеанского флота, примут участие 18 команд, сообщил газете "Золотой Рог" Роман Мартов, капитан 1 ранга, начальник отдела информационного обеспечения (г. Владивосток) пресс-службы ВВО.

Вместе с военными моряками, представителями спортивных обществ города и края в состязаниях примут участие шесть детских команд из военно-патриотических клубов.

Гонка выходного дня на ялах становится во Владивостоке традиционной и проводится с завидной регулярностью. В них постоянно принимают участие военнослужащие, воспитанники патриотических клубов, команды районов Приморской столицы и представители силовых структур нашего края.

Открытие турнира пройдет в 10.30 на Водной станции ТОФ.

Фото Sportprimorye.ru

Газета «Золотой Рог», Владивосток.