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Масштабная акция по набору на контрактную службу пройдет во Владивостоке

22 Мая 2015, 17:29 | Приморье

23 мая на центральной площади Владивостока стартует масштабная акция «Военная служба по контракту на Тихоокеанском флоте - твой выбор!».

В этот день в центре столицы Приморья будет организована работа представителей из соединений и объединений Тихоокеанского флота, сообщил газете "Золотой Рог" Роман Мартов, капитан 1 ранга, начальник отдела информационного обеспечения (г. Владивосток) пресс-службы ВВО.

По сути, стать военнослужащим ТОФ здесь можно будет за один день, обратившись в мобильные пункты по набору по контракту. А если потребуется, здесь же потенциальный военнослужащий сможет получить подробные правовые и информационные консультации о военной службе.

Для полноты картины и убедительности преимущества службы по контракту организаторы акции продемонстрируют видеоролики,  развернут несколько тематических площадок, фотовыставку, а действующие военнослужащие различных родов войск Тихоокеанского флота расскажут о своей службе.

В ходе мероприятия предусмотрена обширная культурно-развлекательная программа. Большой интерес будет представлять выступление морских пехотинцев из разведывательной роты и десантно-штурмового батальона, которые проведут показательный рукопашный бой с элементами циркового шоу. Кроме того все желающие смогут отведать флотской каши и посмотреть концерт различных танцевальных и вокальных коллективов Владивостока.

Информационно-пропагандистская акция «Военная служба по контракту на Тихоокеанском флоте – твой выбор» пройдет с 11.00 до 16.00.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.    

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Теги: контрактная служба  акция  ВВО 



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