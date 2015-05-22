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Скандал с мизерными зарплатами актеров из Приморья вышел на новый уровень

22 Мая 2015, 12:00 | Приморье

Члены совета Общественного экспертного совета по культуре Приморского края встретились с труппой Приморского драматического театра молодежи, чтобы урегулировать сложившуюся ситуацию в коллективе. Как сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, на встрече также присутствовали представители прокуратуры и СМИ.

По словам актеров, их претензии адресованы в адрес руководства театра, а также составу оценочной комиссии, от решения которой напрямую зависит размер заработной платы труппы.

«Раньше у нас был один руководитель, а теперь три. И новое руководство, на наш взгляд, не справляется с поставленными задачами»,– заявили артисты театра.

Заместитель главы региона, отметила, что в учреждении слабо развит менеджмент, не проработаны экономическая и художественная части работы театра.

«Трудовые договоры, заключенные с труппой театра, необходимо менять. Кроме того, состав членов комиссии, в которую вошли только представители администрации театра, не был согласован с трудовым коллективом. И это в корне неверный подход к оценке труда», – сообщила вице-губернатор.

По итогам встречи принято решение включить в состав Общественного экспертного совета по культуре представителей от коллектива артистов. Кто войдет в состав совета, актеры решат сами.

Кроме того к решению проблемы театра молодежи подключат Союз театральных деятелей. Эксперты в кротчайшие сроки должны предоставить свои предложения для принятия общего решения. Также в театре сегодня продолжается прокурорская проверка.

Напомним, поручение разобраться с ситуацией, сложившейся в коллективе театра молодежи, дал Губернатор региона Владимир Миклушевский.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: тетр  приморье  актер  зарплата 



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Комментарии

  • зритель05:10, 23.05.2015#

    Да закрыть надо этот не перспективный театр.

  • зритель 205:24, 23.05.2015#

    Как не жаль артистов театра, но времена меняются, молодёжный театр потерял свою актуальность. Половина его актёров - пенсионеры! Это в молодёжном театре! Главный режиссёр - на вид - "бодрый старец"! Закрыли же Дальзавод, Варяг, Дальприбор, где десятки тысяч рабочих, и ничего! А здесь - 15 человек!Театр в самом центре, а зайти не приятно, убого и мрачно. Туалет у входа в зрительный зал!Отдать надо здание Филармонии под малый зал!

  • #113:05, 24.05.2015#

    Варяг и Дальзавод не закрыты и от бОльшей части функционируют. Если бы их полностью закрыли, то ;%:? нашей оборонке пришёл бы сразу.

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