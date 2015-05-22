Скандал с мизерными зарплатами актеров из Приморья вышел на новый уровень

Члены совета Общественного экспертного совета по культуре Приморского края встретились с труппой Приморского драматического театра молодежи, чтобы урегулировать сложившуюся ситуацию в коллективе. Как сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, на встрече также присутствовали представители прокуратуры и СМИ.

По словам актеров, их претензии адресованы в адрес руководства театра, а также составу оценочной комиссии, от решения которой напрямую зависит размер заработной платы труппы.

«Раньше у нас был один руководитель, а теперь три. И новое руководство, на наш взгляд, не справляется с поставленными задачами»,– заявили артисты театра.

Заместитель главы региона, отметила, что в учреждении слабо развит менеджмент, не проработаны экономическая и художественная части работы театра.

«Трудовые договоры, заключенные с труппой театра, необходимо менять. Кроме того, состав членов комиссии, в которую вошли только представители администрации театра, не был согласован с трудовым коллективом. И это в корне неверный подход к оценке труда», – сообщила вице-губернатор.

По итогам встречи принято решение включить в состав Общественного экспертного совета по культуре представителей от коллектива артистов. Кто войдет в состав совета, актеры решат сами.

Кроме того к решению проблемы театра молодежи подключат Союз театральных деятелей. Эксперты в кротчайшие сроки должны предоставить свои предложения для принятия общего решения. Также в театре сегодня продолжается прокурорская проверка.

Напомним, поручение разобраться с ситуацией, сложившейся в коллективе театра молодежи, дал Губернатор региона Владимир Миклушевский.