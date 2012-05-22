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Дальнегорску повезло с затмением
22 Мая 2012, 00:41 | Приморье
21 мая ночью возможность наблюдать это удивительное явление предоставила Луна, которая, проходя по солнечному диску, не закрыла его полностью.
Во Владивостоке наблюдать затмение было сложнее из-за облачности. Лучше всего природное явление наблюдалось в Дальнегорске. Как сообщили очевидцы, в момент затмения вдруг запели сверчки и громко заквакали лягушки, видимо, посчитав, что наступил вечер.
«Золотой Рог».
Автор: По материалам сети Интернет
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