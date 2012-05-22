Дальнегорску повезло с затмением

21 мая ночью возможность наблюдать это удивительное явление предоставила Луна, которая, проходя по солнечному диску, не закрыла его полностью.

Во Владивостоке наблюдать затмение было сложнее из-за облачности. Лучше всего природное явление наблюдалось в Дальнегорске. Как сообщили очевидцы, в момент затмения вдруг запели сверчки и громко заквакали лягушки, видимо, посчитав, что наступил вечер.

«Золотой Рог».