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"Терминал Астафьева" провел ежегодный субботник и запустил третий этап социальной программы по замене окон
Жительница Находки: "Я очень благодарна "Терминалу" за этот подарок!
По инициативе предприятия в микрорайоне Мыс Астафьева города Находки прошел ежегодный весенний субботник. Сотрудники порта помогли привести генеральную уборку на территории подшефной школы №1 "Полюс", а также на прилегающих на улицах микрорайона.
Для того, чтобы привести в порядок территорию школы, на уборку вышли более 300 школьников и 25 сотрудников "Терминала Астафьева", для каждого из которых был определен свой фронт работы.
"За каждым сотрудником предприятия был закреплен участок: кто-то помогал вскапывать клумбы и красить бордюры, а кто-то работал над очисткой ливнестоков. Уборка будет продолжаться еще в течение 4 дней, после чего мы планируем высадить здесь цветы - петунии, бегонии и сальвии" - сказала Татьяна Тузова, начальник хозяйственной службы ОАО "Терминал Астафьева".
По словам заместителя директора школы по хозяйственной части Екатерины Тюкавкиной, из-за невозможности купить весь необходимый инвентарь самостоятельно, как и в предыдущие годы, в адрес порта была направлена заявка со списком того, что необходимо приобрести для организации субботника.
"Наша школа традиционно проводит субботник с "Терминалом Астафьева", предприятие приобретает нам инвентарь, а также помогает с наиболее сложными работами силами своих сотрудников. Как и в прошлые годы компания полностью обеспечила нас всем необходимым для очистки территории школы от мусора, а также помогла организовать сладкие поощрения для учеников" - сказала Екатерина Тюкавкина.
В самом микрорайоне Мыс Астафьева силами предприятия с прилегающей территории также убрали мусор, в том числе крупногабаритный, прочистили ливнестоки и установили туалет для жителей аварийного барака по ул. Астафьева, 5, который в настоящее время "Терминал Астафьева" расселяет за собственные средства.
"Условия у нас сами видите какие: нечистоты сливаем на улицу, туалет тоже на улице. И то невозможно было назвать это туалетом - на ладан дышал последний год. Конечно, нам было не очень удобно, но мы все же решили попросить у "Терминала Астафьева" помочь еще и с этим вопросом. Теперь вот новый туалет, крепкий и ровный. Соседний барак уже переселили, теперь наша очередь. Очень ждем этого, спасибо "Терминалу"!" - поделились проблемой жители дома по ул. Астафьева, 5.
В ближайшие несколько дней в подъездах двух домов микрорайона будет проведен косметический ремонт и уборка.
«Терминал Астафьева» не ограничивается только весенним субботником, это – лишь часть нашей масштабной и планомерной социальной программы по благоустройству территории микрорайона. Для нас важно, чтобы микрорайон был чистым и в будущем мы обязательно продолжим работу над улучшением его санитарного состояния" - сказал коммерческий директор ОАО "Терминал Астафьева" Дмитрий Друян.
Также в микрорайоне продолжается масштабная программа по замене старых оконных и балконных конструкций на новые. Валентина Григорьевна Осей сорок лет проработала учительницей начальных классов в школе. Говорит, что давно мечтала о балконе, но средств не хватало. Однажды, услышав, что "Терминал Астафьева" собирает заявки на бесплатную установку пластиковых окон, записалась, и вот теперь ее мечта исполнилась: новый балкон уже заканчивают монтировать.
"Я очень благодарна "Терминалу" за этот подарок! Я, если честно, сначала и не надеялась, но когда мне позвонили и сказали, что придут рабочие чтобы сделать замеры, поняла, что все это по-настоящему. Качеством работ я осталась довольна, теперь зимой будет всегда тепло" - поделилась эмоциями Валентина Осей.
Работа по замене оконных и балконных конструкций ведется в рамках соглашения предприятия с инициативной группой жителей, которое было подписано летом прошлого года. Особенность программы заключается в том, что жители могут высказать свои пожелания по размеру и дизайну конструкции.
"Если за предыдущие два этапа работы новые окна и балконы мы установили 32 семьям, то сейчас, на третий этап, заявки подали еще 54 семьи. В общей сложности третий этап этой социальной программы обойдется компании почти в 6 миллионов рублей" - сообщил Дмитрий Друян.
Отметим, что качество работ оценивают сами жители, а сдача работы невозможна без их подписи в акте. По плану, работы по остеклению порт планирует завершить к концу 2019 года.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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