Крупнейший корабль ТОФ пустят на гвозди

Тем временем, Китай вот-вот готов принять в состав своего флота "Пиписю"

Шесть российских атомных крейсеров и подлодок утилизируют, несмотря на запланированную ранее модернизацию. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Министерстве обороны России.

На металлолом отправятся два тяжелых атомных ракетных крейсера «Адмирал Ушаков» и «Адмирал Лазарев», а также четыре атомных подводных лодки К-448 «Даниил Московский», К-221 «Петропавловск-Камчатский», К-433 «Святой Георгий Победоносец» и К-232 «Подольск».

На утилизацию судов потратят 2,7 миллиарда рублей. Почти треть этой суммы уйдет на работы по разборке атомной подлодки «Подольск», которые обойдутся в 975 миллионов рублей.

«Адмирал Ушаков» и «Адмирал Лазарев» были разработаны в 70-х годах в рамках проекта 1144 «Орлан» и прослужили более 30 лет. Эксперты отмечают, что после этого срока корпус и основные системы изнашиваются, поэтому тратить большие деньги на ремонт и перевооружение судов бессмысленно.

Четыре утилизированных субмарины заменят на атомные подводные лодки стратегического назначения проектов «Борей» и «Ясень».

«Адмирал Ушаков» и «Адмирал Лазарев» вывели из состава флота в конце 90-х годов. Все это время они стояли в законсервированном состоянии. В 2010 году были выделены деньги на их модернизацию, однако ремонт так и не начали. Два других крейсера серии «Орлан» — «Адмирал Нахимов» и «Петр Великий» — будут модернизированы и продолжат службу в составе ВМФ России.

Тем временем, китайский телеканал CCTV Military Channel опубликовал видео испытаний первого китайского авианосца, с нуля созданного в Поднебесной.

Авианосное судно проекта 001А было спущено на воду 26 апреля 2017 года. Это второй авианосец китайских ВМС, созданный по примеру первого — Liaoning (купленный у Украины и модернизированный советский "Варяг"). Планируется, что новый авианосец заступит на дежурство уже в 2020 году. На его борту будут размещены до 48 самолетов и вертолетов. Водоизмещение - 55-70 тыс. т, длина - 315 м, ширина - 75 м, максимальная скорость - 31 узел.

Название корабля было выбрано в мае того же года путем интернет-голосования. Большинство (1,37 млн человек) отдали голос за то, чтобы корабль был назван в честь рака-богомола, широко используемого в китайской кухне — 皮皮虾 (то есть Pipixia, что по системе Палладия произносится как "Пипися").

Как писал Ruposters, ранее стало известно об очередной поломке новейшего американского авианосца USS Gerald R. Ford.