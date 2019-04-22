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Крупнейший корабль ТОФ пустят на гвозди
Тем временем, Китай вот-вот готов принять в состав своего флота "Пиписю"
Шесть российских атомных крейсеров и подлодок утилизируют, несмотря на запланированную ранее модернизацию. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Министерстве обороны России.
На металлолом отправятся два тяжелых атомных ракетных крейсера «Адмирал Ушаков» и «Адмирал Лазарев», а также четыре атомных подводных лодки К-448 «Даниил Московский», К-221 «Петропавловск-Камчатский», К-433 «Святой Георгий Победоносец» и К-232 «Подольск».
На утилизацию судов потратят 2,7 миллиарда рублей. Почти треть этой суммы уйдет на работы по разборке атомной подлодки «Подольск», которые обойдутся в 975 миллионов рублей.
«Адмирал Ушаков» и «Адмирал Лазарев» были разработаны в 70-х годах в рамках проекта 1144 «Орлан» и прослужили более 30 лет. Эксперты отмечают, что после этого срока корпус и основные системы изнашиваются, поэтому тратить большие деньги на ремонт и перевооружение судов бессмысленно.
Четыре утилизированных субмарины заменят на атомные подводные лодки стратегического назначения проектов «Борей» и «Ясень».
«Адмирал Ушаков» и «Адмирал Лазарев» вывели из состава флота в конце 90-х годов. Все это время они стояли в законсервированном состоянии. В 2010 году были выделены деньги на их модернизацию, однако ремонт так и не начали. Два других крейсера серии «Орлан» — «Адмирал Нахимов» и «Петр Великий» — будут модернизированы и продолжат службу в составе ВМФ России.
Тем временем, китайский телеканал CCTV Military Channel опубликовал видео испытаний первого китайского авианосца, с нуля созданного в Поднебесной.
Авианосное судно проекта 001А было спущено на воду 26 апреля 2017 года. Это второй авианосец китайских ВМС, созданный по примеру первого — Liaoning (купленный у Украины и модернизированный советский "Варяг"). Планируется, что новый авианосец заступит на дежурство уже в 2020 году. На его борту будут размещены до 48 самолетов и вертолетов. Водоизмещение - 55-70 тыс. т, длина - 315 м, ширина - 75 м, максимальная скорость - 31 узел.
Название корабля было выбрано в мае того же года путем интернет-голосования. Большинство (1,37 млн человек) отдали голос за то, чтобы корабль был назван в честь рака-богомола, широко используемого в китайской кухне — 皮皮虾 (то есть Pipixia, что по системе Палладия произносится как "Пипися").
Как писал Ruposters, ранее стало известно об очередной поломке новейшего американского авианосца USS Gerald R. Ford.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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